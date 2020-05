Prázdne pohľady a neprirodzené úsmevy: V reštaurácii zaplnili prázdne miesta figuríny

Luxusná reštaurácia v americkom štáte Virgínia sa rozhodla zaplniť prázdne stoličky figurínami, čo pri znovuotvorení koncom mája pomôže udržať odstup medzi hosťami.

Oči figurín sú prázdne, úsmevy neprirodzené. Sú však dokonale oblečené a nepotrebujú rezerváciu, hoci sedia v jednej z najlepších reštaurácií Ameriky, napísala v piatok tlačová agentúra AFP.

Reštaurácia The Inn at Little Washington ocenená troma michelinskými hviezdami našla zábavný - alebo aj husiu kožu naháňajúci - spôsob, ako udržať sociálny odstup. Figuríny v kostýmoch budú usadené medzi živými hosťami.

Šéfkuchár a majiteľ reštaurácie Patrick O'Connell vysvetlil, že musí obmedziť obsadenosť na polovicu. Napadlo mu, že miesta zaplní zaujímavo oblečenými figurínami. Zároveň budú mať hostia dôvod na úsmev a možnosť urobiť si zábavné fotografie.

The Inn je jedinou reštauráciou s troma michelinskými hviezdami v oblasti americkej metropoly Washington D.C. a má sa otvoriť 29. mája.

Figuríny v životnej veľkosti sú oblečené tak, aby vyvolávali povojnovú atmosféru z konca 40. rokov - majú na sebe perlové náhrdelníky, pestré šaty a pásikované obleky. Elegancia je nutná, lebo reštaurácia je tiež prepychová - rozprestiera sa na rozsiahlom pozemku, klietka na hydinu má krištáľový luster a menu tam môže stáť každého hosťa 248 dolárov, bez vína.

Výhodou je, že figuríny sa nikdy na nič nesťažujú, a človek sa pri ich obliekaní do kostýmov dobre zabaví, dodal majiteľ O'Connell.