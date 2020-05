Dievčatko sa sťažovalo na ukrutnú bolesť brady: Lekári ho poslali domov, začal sa boj o život

Rodičia zobrali svoje 8-ročné dievča na pohotovosť v domnienke, že jej tam pomôžu. Poslali ju domov s antibiotikami. Len niekoľko dní po tom jej diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny a teraz bojuje o život.

Ako uvádza portál Mirror, dievčina Aurora Pile-Gray z Westbrooku v britskom grófstve Kent teraz čelí šiestim mesiacom náročnej liečby v špecializovanej londýnskej nemocnici. Aurora má Burkittovu leukémiu, čo je agresívna forma rakoviny, ktoré postihuje krv a kostnú dreň. Jej mama Keisha s bolesťou uviedla, že jej dcéra sa začala v polovici apríla sťažovať na bolesť brady.

„Neustále nám hovorila, že má bolesti. Bolela ju brada, spodná pera a postupne ju začal bolieť aj spodný rad zubov. 21. apríla sme sedeli pri televízii a Aurora mi povedala, že si na krku našla nejakú hrčku,“ povedala 27-ročná mama Keisha. Dcéru zobrala k praktickému lekárovi. Napriek tomu, že mala pod uchom hrču veľkosti golfovej loptičky, ju poslal domov s antibiotikami.

Jej zdravotný stav sa zhoršil natoľko, že školáčka prespala 20 hodín denne. Jej rodina tvrdí, že zažívala neznesiteľnú bolesť. Hrča sa jej zdvojnásobila a objavila sa jej ďalšia aj za druhým uchom. Išli na pohotovosť, kde jej podali ďalšie antibiotika.

„V deviaty deň užívania antibiotík Auroru bolela brada viac ako kedykoľvek predtým a sústavne plakala. Spala vedľa mňa celú noc, avšak nedalo sa to nazvať spánkom. Aj počas noci sa zvíjala v bolestiach,“ opisuje Keisha tie najťažšie chvíle. Opäť zamierili na pohotovosť, kde si po hodinách testovania vydupala, aby jej dcérku prijali do nemocnice. Odmietala ich tvrdenie, že Aurora trpí vírusovým ochorením. Previezli ju do špecializovanej nemocnice v Londýne.

Jej stav sa zhoršoval. Začala vidieť dvojmo, bola anemická a počet krvných doštičiek jej rapídne klesal. Prestala vidieť na pravé oko a začali jej zlyhávať obličky. Lekári začali uvažovať o transfúzii krvi. Nakoniec si Keisha a Aurora vypočuli tú najhoršiu správu. 8-ročné dievčatko v skutočnosti malo rakovinu. „Nie je možné pripraviť sa na takúto diagnózu,“ opísala svoje pocity Keisha.

V priebehu 48 hodín muselo dievča podstúpiť aspiráciu kostnej drene, biopsiu lymfatických uzlín a lumbálnu punkciu. Priamo do miechy jej aplikovali prvú dávku chemoterapie. „Stav jej obličiek sa naďalej zhoršuje, takže pravdepodobne bude potrebovať dialýzu. Povedali nám, že sa bude najmenej šesť mesiacov liečiť v Londýne,“ opísala jej mama.

„Mám zlomené srdce, ale nie kvôli mne. Je mi smutno za všetkých ostatných. Je mi ľúto Aurory, ktorá mi stále hovorí, že si praje, aby nikdy neochorela. Je mi ľúto mojich ďalších dvoch malých detí, ktoré neuvidia svoje mamu celé týždne. Je mi smutno za všetkých, ktorí milujú Auroru rovnako ako ja. Neexistuje vtipnejšie, pohodovejšie a okúzľujúcejšie dievčatko,“ ukončila ich príbeh Keisha.