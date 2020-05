Jürgen Klopp dostal zákernú otázku: Messi alebo Ronaldo? Večná otázka našla svoju odpoveď

Jürgen Klopp (52) si počas svojej bohatej kariéry vyskúšal, aké je to hrať proti dvom najlepším hráčom v histórii futbalu. Otázka, ktorá obletela celý svet a teda, kto je z dvojice Messi - Ronaldo lepší neminula ani lodivoda Liverpoolu.

Počas rozhovoru zareagoval Jürgen trefne a výstižne. Otázkou sa nenechal príliš zaskočiť.



"Osobne si vyberám Messiho, no nemožno viac obdivovať Ronaldo, tak ako to robím ja. Hrali sme proti obom a ani jedného sa nedá zastaviť."

"Keby som si mohol vytvoriť dokonalého hráča, vyzeral by ako Cristiano. Skákal by vysoko ako on, behal by rýchlo ako on. Keď si k tomu domyslíte jeho prístup a profesionalitu, máte dokonalého hráča."

"Potom je tu ale malý Messi, pre ktorého platí, že v jednoduchosti je krása. To je dôvod, prečo ho mám na ihrisku radšej. Za oboch však hovorí jedno a to je ich dlhovekosť na tejto úrovni. "