Nechcú poľaviť: Španielsko a Nórsko predlžujú obmedzenie cestovania

Španielsko začalo v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu kontrolovať zahraničných turistov prichádzajúcich na územie krajiny cez letiská, ktorí musia od piatka absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. Informovala o tom agentúra AFP.

Vláda zároveň začala obmedzovať počet prichádzajúcich cudzincov, ktorí nemajú v Španielsku trvalé bydlisko. Výnimka platí pre pracovníkov z pohraničných oblastí, zdravotnícky personál, diplomatov a prepravcov. Úrady tieto opatrenia predĺžili v piatok až do 15. júna, uviedlo ministerstvo vnútra v Madride.

Španielsko hranice so susediacim Francúzskom a Portugalskom zatvorilo 17. marca. Paralelne s postupným uvoľňovaním opatrení týkajúcich sa domáceho obyvateľstva sa vláda rozhodla nariadiť dvojtýždňovú karanténu pre všetkých zahraničných turistov, ktorí po 15. máji prekročia hranice Španielska. Karanténne opatrenia budú v Španielsku trvať do ukončenia núdzového stavu, ktorý platí do 24. mája. Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si v tejto krajine vyžiadala už vyše 27.000 obetí.



Nóri predlžujú opatrenia



Nórsko pravdepodobne zachová obmedzenie cestovania do 20. augusta, uviedla premiérka Erna Solbergová v piatok počas debát o reštartovaní ekonomiky a prevencii voči novej vlne koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra Reuters.

Obmedzenia zahŕňajú oficiálne odporúčanie necestovať do zahraničia, pokiaľ to nie je nevyhnutné, desaťdňovú karanténu pre všetkých ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia, a zákaz vstupu pre väčšinu ľudí, ktorí nie sú občanmi Nórska a nemajú povolenie žiť a pracovať v Nórsku.

"Nechceme si ich zachovať (obmedzenia) dlhšie, ako musíme, a zároveň chceme dať ľuďom a cestovnému ruchu v tejto krajine čo najväčšiu možnú predvídateľnosť. Moja rada je naplánovať si dovolenku v Nórsku," uviedla Solbergová na tlačovej konferencii.

Nórsko môže rozhodnúť o uvoľnení cestovania od 15. júna z iných škandinávskych štátov, ako sú Dánsko, Švédsko, Island a Fínsko, a zváži vstup cestujúcich do krajiny z ďalších vybraných európskych krajín od 20. júla.