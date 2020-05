Silný vietor zvalil v Bratislave mohutné dreviny: Kto je zodpovedný za choré stromy?

Mohlo dôjsť k veľkému nešťastiu! Obyvateľov hlavného mesta potrápil v poslednom období silný vietor, ktorý po sebe zanechal hotovú spúšť.

Spadli aj masívne stromy, ktoré ohrozili nielen premávku, ale aj vodičov a chodcov. V tomto prípade bolo šťastím, že sa to stalo počas koronakrízy, a tak bolo na ulici menej ľudí ako obvykle. Nový Čas zisťoval, ako zodpovední predchádzajú niečomu podobnému, aby nám stromy doslova nepadali na hlavu.

Silný vietor zhodil strom v areáli ZŠ na Podjavorinskej ulici. Bolo obrovským šťastím, že je škola zatvorená, keďže deti sa učia online. V opačnom prípade sa to mohlo skončiť aj tragicky. Bratislavčania sú však naďalej v napätí a nevedia, čo všetko môžu od silného vetra očakávať. Pýtajú sa, kto je zodpovedný za kontrolu kvality stromov a ako sa vykonáva. Podľa hovorkyne magistrátu Kataríny Jánošíkovej sa hodnotenie drevín vykonáva priebežne.

O pravidelnú kontrolu sa starajú okrem arboristov aj pracovníci oddelenia správy komunikácií. V teréne si všímajú aj prícestnú zeleň a riešia jej stav s oddelením životného prostredia. „Dispečeri hlavného mesta zároveň počas dňa priebežne sledujú výstrahy vydávané SHMÚ. Na ich základe operatívne objednávajú u dodávateľskej firmy do pohotovosti pilčíka, aby bol zabezpečený čo najpromptnejší zásah k orezom stromov,“ prezradila Jánošíková, podľa ktorej sa pri komplexnom posudzovaní stavu dreviny vyžaduje od arboristu aj posudok.

O tom, že jeden zo spadnutých stromov na Zochovej ulici bol v poriadku, je presvedčená starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Podľa nej nevykazoval žiadne známky porušenia. „Je to ako osteoporóza. Porušenia statiky drevín nevidieť bez nákladnej diagnostiky. Rozpočet mestskej časti neumožňuje realizovať ju na všetkých stromoch,“ vysvetlila Aufrichtová.

Prievozská ulica, 28.4.2020 - Strom spadol na trolejbus

Na Prievozskej ulici sa v utorok popoludní zlomil mohutný strom. Napriek tomu, že spadol na trolejbus prechádzajúci okolo, pri nehode sa našťastie nikto nezranil. Podľa informácií vedúceho marketingového oddelenia DPB Mateja Michlíka sa pretrhlo trolejové vedenie, čím došlo k prerušeniu premávky liniek č. 202 a 212.

11.5.2020 - Pagaštan sa zrútil v areáli ZŠ

V dôsledku silného nárazového vetra spadol v pondelok jeden z pagaštanov konských, rastúcich v záhrade ZŠ Milana Hodžu na Podjavorinskej. Strom sa zrútil na Zochovu ulicu, kde poškodil 4 parkujúce autá. Aj počas pádu mal plne zalistenú korunu plnú kvetov. Až nehoda ukázala, že jeho kmeň poškodila komínová výduť takmer v celej dĺžke. „Mrzia nás škody, ktoré pád stromu spôsobil – mestská časť je proti takýmto udalostiam poistená, takže majitelia budú odškodnení. Strom pri jarnej obhliadke nevykazoval poškodenia,“ informoval hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Kontrolujú sa pravidelne

Tomáš Fraňo, arborista

Ako často by mala prebehnúť kontrola bezpečnosti drevín?

- Stromy by sa mali kontrolovať striedavo v olistenom a neolistenom stave. V olistenom kontrolór vidí vitalitu a fyziológiu, v neolistenom štrukturálne defekty. Kontrolujú sa vizuálne a zo zeme. Robí sa pritom kontrola poklopom gumeným kladivom, kde sa zisťuje sa, či je strom dutý. Ak duní, kontrolór navrhne ďalší stupeň kontroly - teda prístrojové vyšetrenie. Vieme sa pozrieť čiastočne aj pod povrch. Ak bol pagaštan na Zochovej poškodený pár metrov nad zemou, kde bol strom oslabený alebo zhnitý, tak sa to dá zistiť len v neolistenom stave, keď kontrolórovi nezavadzajú listy. Ak zistí takéto miesto, predpíše adekvátny zákrok.

S čím majú mestské stromy najčastejší problém?

- Najčastejšie majú stromy v meste problém s kmeňom – prechod medzi nadzemnou a podzemnou časťou. Tam sa tomografom obraz spraviť nedá.

Ako by to malo byť, aby k podobným incidentom nedochádzalo?

- Mesto a mestské časti majú urobenú inventarizáciu stromov, teda aké stromy to sú, v akom sú stave a čo s nimi treba robiť, prípadne kedy boli prevádzkovo bezpečné. Stromy kontrolujú špeciálne vyškolení kontrolóri s absolovaním špeciálnych kurzov.

O stromy sa musia starať majitelia pozemkov

Marek Benedik, advokát

- Ak by došlo ku škode na zdraví, poškodený by mohol žiadať tzv. bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Výšku nárokov, spôsob výpočtu upravuje zákon a rozhoduje sa o nej na základe posudku lekára. Čím závažnejšia škoda na zdraví, tým je výška odškodnenia, samozrejme, vyššia. Je zásadne povinnosťou majiteľa pozemku, ak na ňom rastú stromy, aby sa oň staral takým spôsobom, aby neohrozovali život a zdravie. Mesto by sa mohlo brániť napríklad tým, že starostlivosť a kontrolu o porasty nezanedbalo, že škodu nemohlo odvrátiť a podobne.

Máte dreviny pod dohľadom?

Záhorská Bystrica, hovorkyňa Denisa Kiszel

- Obhliadky vykonávame priebežne počas celého roka. V jesenných mesiacoch je vykonávaná ohliadka drevín aj s privolaným arboristom. Bezpečnostné orezy sa vykonávajú v jarných mesiacoch.

Podunajské Biskupice, hovorkyňa Martina Činovská

- Pracovník oddelenia životného prostredia vykonáva v pravidelných dvojtýždňových intervaloch prevádzkovú bezpečnosť drevín, ktoré sú v správe mestskej časti. Z kontroly je vedený interný záznam.

Karlova Ves, hovorca Branislav Heldes

- Priebežne sa vykonáva dendrologický prieskum, ktorý zisťuje stav drevín na pozemkoch. Prioritne sa každoročne robí v areáloch MŠ a ZŠ. Vykonávajú ho odborne spôsobilí zamestnanci.

Staré Mesto, hovorca Matej Števove

- Stav drevín sa kontroluje aj po veterných smrštiach. Robíme zápis poškodených stromov, ktoré sú určené na orez alebo výrub. V prípade spadnutého stromu v areáli ZŠ na Podjavorinskej sme prizvali na kontrolu aj špecialistov, ktorí budú robiť ich tomografickú diagnostiku.

Ružinov, hovorkyňa Tatiana Tóthová

- Ak by sa niečo takéto stalo, občan sa obráti na miestny úrad, doloží fotografie a informácie. Následne sa už komunikuje s poisťovňou, ktorá si môže vyžiadať ďalšie podklady. Kolegovia z odboru životného prostredia monitorujú stav drevín priebežne, ale aj na základe podnetov a obhliadok. Ak treba niečo riešiť, značí sa to do mapy a rieši priebežne.