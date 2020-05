Froome má na stole viacero ponúk: Opustí Ineos?

Britský cyklista Chris Froome by mohol ešte v tomto roku odísť z tímu Ineos. O štvornásobného víťaza Tour de France sa podľa špecializovaného portálu Cyclingnews.com zaujímajú dva nemenované tímy, ktoré by ho chceli angažovať ešte v tejto sezóne. Ďalšie stajne by ho radi získali budúci rok.

Froomeovi vyprší zmluva s tímom Ineos na konci tohto roka a zatiaľ nepodpísal jej predĺženie. Tridsaťštyriročný jazdec viackrát vyhlásil, že jeho hlavným cieľom je piaty triumf na Tour de France. Pretekať plánuje ešte najmenej štyri roky. Vedenie Ineos však čakajú v najbližšom období ťažké rozhodnutia. Froome už totiž nie je jasnou jednotkou v tíme a Kolumbijčan Egan Bernal sa netají myšlienkou, že sa už ďalej nemieni bezvýhradne podriaďovať službám dlhoročného kapitána. V tíme je takisto aj Geraint Thomas, víťaz Tour z roku 2018. Aj preto Froome zvažuje prestup do inej stajne. Vychoval Aggasiho či Šarapovovú: Slávny tréner skolaboval na kurte "Nemám v úmysle tak skoro skončiť. Vlaňajší ťažký pád mi dal možnosť zamyslieť sa nad mojou kariérou, znovu nabrať sily a sústrediť sa na ďalšie pretekanie. Pracoval som ešte tvrdšie ako kedykoľvek predtým, aby som sa dostal na súčasnú úroveň. Nenechám to len tak plávať," citoval Froomea portál www.cyclingnews.com.

Je rozhodnuté: V Belgicku ukončili ligu a predstavili majstra Froome nedávno pre denník L'Equipe uviedol, že jeho sen je ukončiť kariéru s najväčším počtom celkových víťazstiev na Tour v histórii. Na to potrebuje už len dve. Dvadsiateho mája oslávi 35 rokov a ak by sa mu podarilo vyhrať piatu Tour, stal by sa druhým najstarším držiteľom žltého dresu. Rekordér je Belgičan Firmin Lambot, ktorý ho získal v roku 1922 vo veku 36 rokov. Na to potrebuje už len dve. Dvadsiateho mája oslávi 35 rokov a ak by sa mu podarilo vyhrať piatu Tour, stal by sa druhým najstarším držiteľom žltého dresu. Rekordér je Belgičan Firmin Lambot, ktorý ho získal v roku 1922 vo veku 36 rokov.