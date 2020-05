Čo urobia Spojené štáty, ak ich iná krajina predbehne s vakcínou? Priama odpoveď Trumpa

Spojené štáty by mohli mať vakcínu proti covidu-19 do konca tohto roka, možno aj skôr. V Bielom dome to v piatok vyhlásil americký prezident Donald Trump.

Projekt americkej vlády na vývoj očkovacej látky určenej na zastavenie súčasnej pandémie je podľa neho najväčšou operáciou od čias projektu Manhattan, v rámci ktorého USA za druhej svetovej vojny vyvinuli prvú atómovú bombu. Vedci odhalili ďalší znepokojivý príznak koronavírusu: Nakazení počujú hlasy, vzniká veľký problém "Dúfame, že ju budeme mať (vakcínu) do konca roka, možno skôr. Robíme pozoruhodné pokroky," povedal Trump pred novinármi. Predstavil tiež vedúcich pracovníkov projektu s názvom Warp Speed ​​(Warpova rýchlosť), podľa fiktívnej metódy cestovania nadsvetelnou rýchlosťou zo sci-fi seriálu Star Trek. Odborným šéfom operácie bude Moncef Slaoui, niekdajší šéf vývoja vakcín vo farmaceutickom obrovi GlaxoSmithKline. Na distribúciu výslednej látky by potom mal dohliadať generál americkej armády Gustave Perna, ktorý velí vojenským logistickým operáciám. Trump vyhlásil, že USA momentálne zvažujú 14 očkovacích látok, ktoré vykazujú sľubné výsledky. Z tohto zoznamu chcú ďalej niektoré vakcíny vyraďovať a dopracovať sa tak k najlepšiemu preparátu. V prípade, že by vakcínu ako prvá vyvinula iná krajina, pomáhali by USA s jej distribúciou. Prezident však následne ľahko zmiernil svoj optimizmus a povedal, že Spojené štáty začnú znovu navracať život k normálu nehľadiac na to, či bude alebo nebude vakcína k dispozícii. "Nechcem, aby si ľudia mysleli, že všetko záleží na vakcíne, ale vakcína by bola skvelá," povedal Trump, ktorý sa dlhodobo vyslovuje pre čo najrýchlejšie otvorenie americkej ekonomiky aj napriek varovaniu expertov pred ďalšou možnou vlnou nákazy. "Chcem, aby bolo jasno: Vakcína, nevakcína - sme späť," vyhlásil prezident.