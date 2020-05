Americký buldog sa nakazil koronavírusom: Smutný koniec

V Holandsku sa koronavírusom infikovali pes a tri mačky. Ide o prvé zdokumentované prípady nákazy medzi domácimi miláčikmi v krajine, informovala v piatok s odkazom na vládnu predstaviteľku agentúra Reuters.

Osemročný americký buldog sa pravdepodobne nakazil covidom-19 od svojho majiteľa, oznámila ministerka poľnohospodárstva Carola Schoutenová. Kvôli ťažkým dýchacím ťažkostiam muselo byť zviera 30. apríla utratené, v jeho krvi potom boli nájdené protilátky na koronavírus. Nie je však preukázané, že sa jeho zdravotný stav zhoršil v dôsledku nákazy.

"Je dôležité, aby sa majitelia domácich miláčikov riadili radou: pacienti s covidom-19 by sa preventívne mali vyhýbať kontaktu so svojimi zvieratami," dodala ministerka. "Choré zvieratá patriace ľuďom s covidom-19 by mali byť čo najviac doma." Minulý mesiac holandské úrady odhalili nákazu na dvoch kožušinových farmách, ktoré chovajú norky. Aj tu sa zvieratá zrejme nakazili od ľudí. V okolí bolo otestovaných 11 mačiek, pričom u troch sa teraz ukázalo, že mali vyvinuté protilátky na koronavírus - dôkaz, že sa ním v minulosti nakazili. Žiadna z nich ale infekcii v čase testovania netrpela.

V čase celosvetovej pandémie boli sporadicky hlásené prípady infikovaných zvierat aj z ďalších krajín. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že neexistuje dôkaz, že by mačky, psy či iní domáci maznáčikovia mohli infekciu prenášať na ľudí. Za veľmi nízke označuje riziko nákazy človeka od zvieraťa aj holandský Národný ústav pre verejné zdravie (RIVM).