Bývalý šéf štátnej ochranky spomína na pápežove návštevy Slovenska: Pohľad, ktorý Jána Pavla II. dojal k slzám

Strážil pápeža! V pondelok si svet pripomína 100. výročie narodenia Jána Pavla II. - prvého slovanského pápeža, ktorý svojím úsilím veľkou mierou prispel k pádu železnej opony v roku 1989.

Ján Pavol II. stihol trikrát navštíviť Slovensko. O jeho bezpečnosť sa staral Juraj Zábojník, vtedajší riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. Ako si na pápeža spomína? Keď v roku 1978 konkláve vo Vatikáne zvolilo za pápeža poľského kardinála Karola Wojtylu, bola to veľká udalosť. Ján Pavol II. bol totiž po vyše 450 rokoch prvý pápež, ktorý nepochádzal z Talianska a bol to prvý Slovan, ktorý zasadol na svätopeterskom stolci.

Pre veriacich vo východnej Európe sa stal symbolom nádeje a náboženského prebudenia. Sovietsky zväz si uvedomoval hrozbu, ktorú zosobňoval, a tajná služba KGB zosnovala na Jána Pavla II. v roku 1981 atentát. Útočníkom bol turecký atentátnik Mehmet Ali Ağca, ktorý vystrelil na pápeža na Svätopeterskom námestí, keď na papamobile prechádzal popri zástupe veriacich. Pápež útok prežil, ale s jeho zdravotnými následkami sa statočne pasoval až do svojej smrti v roku 2005.

Kabát na zemi

Po páde železnej opony Ján Pavol II. veľa cestoval to štátov bývalého sovietskeho bloku a všade ho vítali státisíce ľudí. Do Československa prišiel prvý raz v roku 1990, na Slovensku sa zastavil iba na pár hodín. Priletel vrtuľníkom 22. apríla z českého Velehradu na letisko vo Vajnoroch a tam odslúžil omšu. Pršalo, a aby sa pápež nezašpinil, keď si kľakal, aby pobozkal slovenskú zem, podpredseda vlády Ján Čarnogurský hodil pohotovo na zem svoj kabát.

„Tá prvá návšteva bola veľmi rýchla. Prví porevoluční politici sa ešte len učili protokolu... Nevnímal by som to ako nedôstojné,“ hodnotí túto epizódku Juraj Zábojník, ktorý bol pri prvej pápežovej návšteve členom jeho ochranného sprievodu, takzvaného nepriestrelného kruhu. „Celý deň pršalo, ale tak silno, že sme premokli do nitky. Ale ako pápež pristával vrtuľníkom, zrazu prestalo pršať a rozjasnilo sa,“ spomína.

Let nad Tatrami

Počas druhej, už päťdňovej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, bol Zábojník osobne zodpovedný za jeho ochranu. „Celý čas som sa od neho ani nepohol,“ hovorí. „Stačilo, aby zakopol a mohli byť následky na svete... A o útoku na jeho osobu ani nehovorím. Preverené bolo takmer všetko v okruhu niekoľkých kilometrov. Zapojený do akcie bol vyše 20-tisícový policajný zbor, armáda, tajné služby a civilní zamestnanci silových zložiek a štátnych inštitúcií,“ vysvetľuje. Pápež navštívil Šaštín, Nitru, Levoču, Bratislavu, Košice, Prešov, Poprad, Vysoké Tatry aj Spišskú Kapitulu.

Zábojník má z tých dní v pamäti najmä jednu dojímavú príhodu. „Vo Vysokých Tatrách na Sliezskom dome sme nastúpili do vrtuľníka. Pápež, jeho tajomník - terajší krakovský kardinál Dzivisz, ja a dvaja piloti. Ja som sedel v strede a po ľavej strane bol Svätý Otec. Pozapínal som ho bezpečnostnými pásmi, podal mi bielu čiapočku, pretože sa mu opierala o strop interiéru vrtuľníka, taktiež jeho osobnú paličku a vyleteli sme nad Tatry. Lietali sme dlho nad všetkými štítmi. Keď sme išli na jeho žiadosť nad Zakopané, bolo tam neskutočne veľa ľudí a on im kýval. Potom ma chytil pravou rukou a ľavou ukázal na Rysy, aby sme zaleteli bližšie k ich štítom. Keď sme boli blízko pri nich, chytil ma opäť za ruku a povedal, že tade po tých chodníkoch chodieval ako mladý kňaz veľmi často... Zarosili sa mu oči a priznám sa, že mne tiež. Bolo to celé veľmi dojímavé a silné. Ako ma držal za ruku, cítil som obrovskú energiu. Bol veľmi šťastný...“

Posledný raz

Ján Pavol II. sa na Slovensko vrátil ešte v dňoch 11. - 14. septembra 2003. Napriek vážne podlomenému zdraviu, staručký pápež navštívil Trnavu, Banskú Bystricu, Rožňavu a Bratislavu. Počas svojej cesty blahorečil sestru Zdenku Schelingovú a biskupa Vasiľa Hopka, ktorí čelili mučeniu komunistického režimu. Vyvrcholením bola omša v bratislavskej Petržalke, kam prišlo asi štvrť milióna ľudí. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 a v roku 2014 bol vyhlásený za svätého.