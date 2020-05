Prehovoril exkolega Jozefa († 57), ktorého našli mŕtveho aj so synčekom († 5): Čo sa dialo pred streľbou?!

Čo sa odohralo počas tragédie? V stredu popoludní objavili v rodinnom dome v Točnici pri Lučenci zastreleného Jozefa († 57) a jeho synčeka Maxima († 5), ktorého mal s družkou Martinou (45).

Nebohý muž dlhé roky pracoval ako dopravný policajt v Banskej Bystrici a neskôr v Pohotovostnej motorizovanej jednotke (PMJ). Po páchateľovi pátra polícia, ktorá sa snaží zistiť aj motív tohto hrozného činu. Jednou z vyšetrovacích verzií je, že otec popravil syna a potom seba. Podľa zdroja Nového Času mala byť vražednou zbraňou brokovnica. Bývalý Jozefov kolega si túto tragédiu nevie vysvetliť.

Obyvatelia malej dedinky pri Lučenci sa z toho, čo sa stalo, nevedia spamätať. Jozefova rodina na nich pôsobila harmonicky, nikdy by im nenapadlo, že sa stane také hrozné nešťastie. Pre Nový Čas prehovoril exkolega zastreleného muža. Podľa neho Jozefa negatívne poznačila smrť staršieho syna Lukáša D. († 32) z prvého vzťahu. Mladý podnikateľ spáchal pred dvomi rokmi samovraždu legálne držanou zbraňou.

„Bol som s Jozefom vtedy, po jeho smrti. Hrozne bol zmenený, zostarnutý a strhaný. Takisto aj Lukiho mama. Bola to pre nich veľká rana,“ prezradil bývalý kolega. Podľa jeho slov sa Lukáš dostal do finančných problémov, čo mohlo byť motívom jeho samovraždy. Do jedného biznisu mal vložiť veľké množstvo peňazí a ešte si aj požičal. Jeho zahraniční partneri ho ale údajne podviedli, a tak mu zostali len dlhy.

Pôsobili ako harmonický pár

Jozef smrť staršieho syna znášal veľmi zle, pretože ho miloval. Čas hojil rany v jeho srdci len veľmi pomaly... „Ako PMJ-čkar chodieval slúžiť aj do Lučenca a tam sa zrejme zoznámil so súčasnou partnerkou. Keď sme sa raz stretli, povedal mi, že pri Lučenci stavia dom a zobral si tam aj papagáje, ktoré boli jeho veľkou záľubou. V dome v Banskej Bystrici zostal bývať Luki so sestrou,“ spomína exkolega, podľa ktorého Jozef rád chodil na rybačky, poľovačky a zbožňoval dovolenky.

Na tej poslednej bol spolu so synčekom Maximkom a družkou Martinou v januári v Ománe. „Keď mi známi oznámili, čo urobil, tak mi napadlo, že si zo mňa robia žarty. Počul som, že v tú osudnú stredu mala byť v dome aj jeho družka a vražednou zbraňou bola brokovnica. Či sa pohádali, alebo sa s ním chcela rozísť, neviem... Ktovie, čo za tým bolo, to by mohla vedieť ona. Ja som ju videl len raz, boli spolu v obchodnom centre v Banskej Bystrici. Jeho synček bol ešte malý, Jozef vyzeral byť veľmi spokojný,“ vraví bývalý kolega.

Vyšetrovateľ v tomto strašnom prípade začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy. „Je veľmi smutné, ako to všetko skončilo. Ak si chcel vziať život, mal to urobiť sám,“ zamyslel sa bývalý kolega nebohého muža. Podľa našich informácií pracujú policajti s viacerými vyšetrovacím verziami, z ktorých sa javí najpravdepodobnejšia tá, že Jozef mal zastreliť svojho synčeka a následne seba.