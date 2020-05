Konôpka sa konečne dosýta vyšantil: Z trenažéra ma už bolí hlava

E-športy rozhodne nie sú jeho šálka kávy! Z postupného uvoľňovania opatrení má obrovskú radosť aj automobilový pretekár Miro Konôpka (57).

Konôpka prakticky okamžite po otvorení vonkajších športovísk zavítal na Slovakia ring, kde sa mohol s tímom ARC Bratislava konečne dosýta vyšantiť. Koronavírus ho totiž dotlačil k rozhodnutiam, ktoré by zrejme za normálnych okolností nikdy nespravil. „Kvôli pandémii koronavírusu som sa rozhodol, že by bolo dobré, keby sa tím ARC Bratislava zúčastnil aj nejakých online pretekov. Môj vzťah k týmto veciam je však viac-menej známy. Jednoznačne tvrdím, že trenažér a online preteky, to je len obyčajná hra. S realitou to má súvislosť maximálne tak na nejakých 50 %,“ myslí si Konôpka.

„Samozrejme, tým, že sa počas karantény nedalo jazdiť, tak sa na ten online svet vrhli všetci pretekári. Je to síce hravé, ale ako som povedal, nie je to realita. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že v reáli dokážem byť oveľa rýchlejší, ako na simulovaných okruhoch v hre. Iní sú však zase rýchlejší v hre, lebo tam to nie je až také nebezpečné a nehrozia reálne konzekvencie. Stlačia len gombík a je game over. To by som si ja nemohol v skutočnom pretekárskom aute nikdy dovoliť. Mňa môže aj malá chyba stáť pokojne stotisíc eur, na trenažéri vyriešite všetko stlačením gombíka,“ zhodnotil kráľ slovenského motorizmu a jedným dychom dodal: „Pravdupovediac, zo simulátora ma už hrozne bolí hlava. Reálne na tom jazdím len vtedy, keď to mám viac-menej ako povinnosť pred Le Mans,“ uzavrel Konôpka.