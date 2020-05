Český herec Josef Laufer po dvoch mesiacoch v bezvedomí: Denne stráca 300 gramov

Známy český spevák a herec Josef Laufer (80) leží už vyše dvoch mesiacov v bezvedomí na kardiológii pražskej nemocnice.

Jeho plánovaná operácia srdca sa totiž neskončila vôbec dobre a umelec sa odvtedy neprebral. Či sa vôbec ešte niekedy preberie, netušia ani lekári, prognózy však nie sú vôbec pozitívne. Laufer každým dňom stráca veľké množstvo aktívnej svalovej hmoty.

Laufer, ktorý len minulý rok slávil osemdesiate narodeniny, je už vyše dvoch mesiacov v umelom spánku. Skolaboval pri operácii srdca. Podľa lekárov je dosť komplikované priviesť staršieho pacienta k vedomiu. Problém je však aj jeho výživa. Josef môže stratiť vo vážnejších prípadoch až 300 gramov aktívnej svalovej hmoty denne.

U herca to tým pádom môže byť už 18 kilogramov svalov, pričom ľudské telo ich má v priemere okolo 24 až 30 kg. Podľa informácií Extra.cz sa Lauferov zdravotný stav vôbec nemení. „Nič nové. Veľmi by som mu to priala, ale v jeho veku a po takej dobe si už radšej nerobím väčšie nádeje. Denne na neho ale myslím,“ prezradila jeho blízka kamarátka.