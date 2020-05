Moderátorská jednotka Adela Vinczeová skončila bez práce: Mesiace žijem z úspor

Musela siahnuť na rezervu! Moderátorka Adela Vinczeová (39) je na výslní mnohé roky a za čas pred kamerami stihla zažiariť v nejednom veľkom projekte.

Jej začiatky sa pritom spájajú so speváckou šou SuperStar, ktorá blondínku vystrelila medzi moderátorskú elitu a úmerne s popularitou jej však rástli aj kráľovské zárobky. Celé roky potom Vinczeová udržiavala našliapnuté tempo a dnes je z nej najvyhľadávanejšia moderátorka na Slovensku. Počas pandémie koronavírusu však aj ona pocítila nedostatok práce, a tak musela siahnuť na našetrené peniaze.

Vinczeová sa do povedomia fanúšikov dostala vďaka speváckej šou SuperStar, ktorú moderovala päť rokov. Potom sa však chcela posunúť ďalej a rok na to už hviezdila s vlastnou reláciou Adela Show. Tu ukázala, že je skutočne majstrom svojho remesla a o ponuky na nové projekty nemala núdzu. Medzi tie najzaujímavejšie v posledných rokoch určite patrí kapitánska „stolička“ v šou Milujem Slovensko, či relácie Chart Show a 2 na 1, ktorú uvádza s kolegom Danom Danglom.

Okrem toho sa však Adela nezastaví ani mimo kamier a súkromné moderovačky sú na dennom poriadku. Podľa finančného portálu Finstat sa jej teda všetko úsilie mnohonásobne vrátilo a jej firma si v priebehu posledných 10 rokov prilepšila o tržby, ktoré sa vyšplhali na viac ako milión eur.

Napriek tomu však nedávno Novému Času priznala, že aj na jej bankovom konte sa kríza spojená s koronavírusom a s nedostatkom práce podpísala. „Keďže nemám skoro žiaden príjem, tak, samozrejme, fungujem len z úspor. Nejaký čas by som to určite ešte potiahla, ale nie je to rozhodne taktika na dlhodobú existenciu,“ prezradila nám Vinczeová.

Adela však na rodinný rozpočet nie je sama a finančne jej určite pomáha aj jej manžel Viktor Vincze. Ten sa na nedostatok práce rozhodne sťažovať nemôže, keďže sa z neho v priebehu posledných rokov stala jedna z hviezd markizáckeho spravodajstva. Pravidelne pracuje v televízii aj počas pandémie, takže svojím príjmom prispieva do spoločej kasy. Pre Adelu je teda o desať rokov mladší manžel oporou a spoločné chvíle voľna si užívajú. Ako sa totiž nedávno Viktor vyjadril, s manželkou spolu trávia viac času a ich vzťah sa vďaka tomu ešte viac utužil.

