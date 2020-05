Obvinenie z ozbrojenej lúpeže: Na hráčov NFL je vydaný zatykač

Hráči zámorskej ligy amerického futbalu (NFL) DeAndre Baker a Quinton Dunbar čelia obvineniu z ozbrojenej lúpeže. Polícia v meste Miramar na Floride už na nich vydala zatykač.

Ako informovala agentúra DPA, hráči sa mali dopustiť lúpeže na večierku v Miramare v noci na štvrtok. Podľa svedkov Baker po prechádzajúcom konflikte vytasil strelnú zbraň a spoločne s Dunbarom a ďalšími dvomi mužmi okradli niekoľko prítomných osôb o peniaze, hodinky a ďalšie cennosti. Z miesta potom ušli na pripravených vozidlách. Polícia vychádza z predpokladu, že čin dopredu naplánovali. Pri incidente nikto neutrpel zranenia.