Pošta bude od pondelka vyplácať dávky, očakáva väčšie rady: Dôležité odporúčanie ľuďom

Slovenská pošta bude od pondelka (18. 5.) do stredy 27. mája vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu.

Dávky vyplatí približne 266.000 občanom, a to v sume takmer 43 miliónov eur. Očakáva zvýšený počet zákazníkov a pre ochranné opatrenia aj dlhšie rady pred poštami. Slovenská pošta podľa hovorkyne Ivety Dorčákovej opäť požiadala o asistenciu mestá a obce, rovnako aj políciu. Naďalej platia bezpečnostné a hygienické opatrenia. Pošta vyzýva obyvateľov, aby ich pri návštevách pobočiek zodpovedne a dôsledne dodržiavali. Upozornila, že dodržiavanie opatrení a zvýšený počet zákazníkov v tomto období môže spôsobovať, že doby čakania a rady pred pobočkami pôšt môžu byť dlhšie.

Keďže Slovenská pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek v tomto termíne, odporúča ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu pošty v inom termíne. Ak je to možné, navrhuje vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb Slovenskej pošty, cez mobilnú aplikáciu alebo počkať na upokojenie situácie. Poberatelia sociálnych dávok môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu 10 dní v čase otváracích hodín. Dorčáková zdôraznila, že nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty.

Počet zákazníkov v priestoroch pobočiek Slovenská pošta reguluje tak, aby minimalizovala riziko šírenia nákazy novým koronavírusom. Na pošte môže byť maximálne jeden zákazník na 25 štvorcových metrov (m2) predajnej plochy pobočky. Čakajúci zároveň musia dodržiavať dvojmetrový odstup. Do priestorov pobočky budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre, odporúčajú sa aj rukavice a vlastné pero. Zákazníci si musia pri vstupe dezinfikovať ruky.

Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, Slovenská pošta žiada, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa. Týmto zákazníkom pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Vyplácanie sociálnych dávok a dôchodkov z prenosných kontajnerov pri karanténnych oblastiach už bolo zároveň ukončené.

Od 23. apríla pošta poskytuje poštové, peňažné a ostatné služby na pobočkách, ako aj doručovanie zásielok pre zákazníkov, v štandardnom režime. Naďalej však platia bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Rozsah otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách je tiež v štandardnom režime, s výnimkou prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní do 30 minút. V nedeľu ostávajú pobočky zatvorené. Pre zásielky podané dňom 1. mája sa zároveň obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní. To znamená, že pre zásielky podané do konca apríla platí predĺžená úložná lehota o 14 dní.