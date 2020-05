Prezidentka symbolicky poďakovala tisíckam ľudí rôznych profesií: Slová plné uznania

Tisíckam ľudí rôznych profesií, ktoré sa podieľajú v období pandémie na zabezpečení chodu spoločnosti, sa v piatok poďakovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Symbolicky som navštívila a poďakovala len zopár ľuďom, no moje poďakovanie prostredníctvom nich patrí celým profesiám od predavačiek, učiteľov, policajtov, hasičov, až po zdravotníkov, záchranárov či lekárov. Ich počet si ani netrúfam odhadnúť, no sú to tisícky ľudí a množstvo profesií, vďaka ktorým sme mali zabezpečené aj v čase pandémie všetky služby," povedala prezidentka počas návštevy Základnej školy s materskou školou v obci Slepčany v okrese Zlaté Moravce.

Prezidentka sa podľa vlastných slov stretáva v období boja s novým koronavírusom s obrovskou tvorivosťou a nasadením ľudí. Ocenila pritom aj podnikateľské prostredie, ktoré promptne zareagovalo na novú situáciu. "Nielen finančnou podporou, ale aj tým, že dokázali preorientovať svoju výrobu či distribúciu svojich tovarov a služieb voči ľudom," povedala Čaputová, ktorá zároveň vyzdvihla prácu slovenských vedcov. Tým sa podarilo vyrobiť testy z vlastnej produkcie, ktoré pomôžu pri odhaľovaní prítomnosti nového koronavírusu.