Nemecko zruší povinnú karanténu pre cestujúcich z krajín EÚ: Výlety do zahraničia však neodporúča

Nemecko už nebude vyžadovať povinnú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich z krajín EÚ, zo schengenského priestoru a z Británie.

Oznámilo to v piatok nemecké ministerstvo vnútra, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra Reuters.

Nemecké úrady odporučia karanténu len tým osobám, ktoré budú prichádzať zo štátov so zvýšenou úrovňou nákazy novým druhom koronavírusu, uviedol na pravidelnej tlačovej konferencii hovorca rezortu vnútra spolkovej vlády.

Povinnú dvojtýždňovú karanténu budú musieť naďalej absolvovať cestovatelia prichádzajúci do Nemecka z krajín mimo Európskej únie.

Nemecko už v stredu avizovalo, že od soboty 16. mája čiastočne uvoľní kontroly na svojich hraniciach, a to najskôr na hraniciach s Luxemburskom a v ďalšej fáze aj s Dánskom. Na nemeckých hraniciach s Francúzskom, Rakúskom a so Švajčiarskom by mali kontroly pokračovať až do 15. júna, ale od soboty budú len náhodné.

Spolkové ministerstvo vnútra však občanom Nemecka naďalej neodporúča cestovať do zahraničia na turistické výlety.