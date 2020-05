Náhla zmena: Vedenie úradu pre ochranu ústavných činiteľov končí vo svojich funkciách

Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií podplukovník Radoslav Štrba a jeho dvaja zástupcovia skončili pôsobenie vo svojich funkciách.

TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov. "Minister vnútra SR Roman Mikulec po nástupe do funkcie požiadal vedenie Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR, aby predložilo návrh na optimalizáciu svojej služby a procesov. Minister očakával konkrétne návrhy zlepšení, ktoré by mali pozitívny dosah ako na chod úradu pre ochranu, tak na zlepšenie vnímania úradu verejnosťou. Vzhľadom na to, že k vypracovaniu takéhoto balíka opatrení neprišlo, minister Mikulec sa dohodol s vedením úradu na uvoľnení z funkcií," objasnil Lazarov.

Na skutočnosť, že k piatku odišli zo svojich funkcií Štrba aj jeho dvaja zástupcovia Karol Kučák a Ladislav Odler upozornil portál topky.sk. Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií sa dostal do pozornosti verejnosti hlavne v posledných dňoch. Dôvodom bolo rozhodnutie o zrušení ochranky-šoféra pre najvyšších predstaviteľov polície - policajného prezidenta Milana Lučanského, viceprezidentom Jane Maškarovej a Róbertovi Bozalkovi, riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi, a tiež riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby Adriánovi Szabovi.

"Rozhodol o tom riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra (MV) SR, čo rešpektujem," uviedol v pondelok (11. 5.) pre TASR Lučanský. O jeho dôvodoch nemal informácie. "Upozornil som ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), že je to neštandardné rozhodnutie. Viac sa k danej veci vyjadrovať nebudem," povedal vtedy Lučanský.