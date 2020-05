Matta Damona zastihla pandémia v Írsku, má sa ako v rozprávke: Obavy z návratu do USA

Amerického herca Matta Damona zastihla pandémia covid-19 v Írsku, kde sa však má podľa svojich slov ako v rozprávke.

Hviezda série filmov o agentovi Jasonovi Bourneovi prehlásila o írskom premiérovi Leovi Varadkarovi, že je frajer, a zároveň vyjadrila obavy z návratu do Spojených štátov, ktoré koronavírus zasiahol najhoršie na svete, napísal denník The Guardian.

Herec sa zdržiava od marca so svojou rodinou v prímorskej dedine Dalkey južne od metropoly Dublin. Nakrúcal tam snímku režiséra Ridleyho Scotta The Last Duel (Posledný duel), produkcia však prácu na filme prerušila kvôli vyhláseniu ochranných opatrení v rámci boja s koronavírusom.

"Cítim sa ako v rozprávke," povedal Damon lokálnej rozhlasovej stanici. "Je to neuveriteľné. Toto je jedno z najkrajších miest, kde som kedy bol," povedal spoluautor scenára a hviezda filmu Dobrý Will Hunting. Vyhlásil tiež, že sa cíti previnilo, pretože jeho deti na rozdiel od drvivej väčšiny všetkých ostatných majú naďalej prezenčnú výučbu. Ich učitelia totiž bývajú s nimi, do Írska prileteli spolu s rodinou kvôli očakávanému dlhodobému pobytu spojenému s natáčaním.

Damon tiež označil írskeho premiéra za frajera, pretože sa v čase pandémie vrátil k lekárskej profesii, ktorú prevádzkoval pred vstupom do politiky. Vyjadril tiež obavu z návratu do Spojených štátov. "Nemáme (v USA) dostatočné testovanie, takže sa zdá, že doma budeme mať ďalší nárast," vyhlásil Damon.