Jágr prezradil prekvapivé plány: Legendárny hokejista sa pustil do knihy, toto v nej bude!

Jaromír Jágr prezradil veľkú novinku. Majiteľ a útočník tímu z Kladna sa objavil v talk show U Baru, ktorú počas koronakrízy vysiela na svojom Instagrame česká tenistka Barbora Strýcová.

Jágr s rozhovorom súhlasil, no mal zaujímavú podmienku. Tenistka mu musela upiecť bábovku. Tak sa aj stalo a obaja športovci sa dali do reči. Okrem hokejových tém stihli prebrať aj súkromné veci či plány legendárneho Jágra do ďalších mesiacov a rokov.

Legenda českého aj svetového hokeja okrem iného prezradila, že sa púšťa do písania knihy. Nejde však o obyčajnú autobiografiu. "Mám to rozpísané ešte s dvoma ľuďmi, s ktorými chcem zhrnúť veci, ktorým verím a môžu ľuďom pomôcť. Kniha nebude veľmi hokejová, chcem ju robiť úplne inak," povedal.

Dnes už 48-ročný hráč je známy najmä svojim prístupom k tréningu, na ktorom poriadne tvrdo maká už celé roky. "Ľudské telo je ako stroj či počítač. Určité veci, ktoré nás učia, že sú dané, tak v skutočnosti nefungujú. Chcel by som z vlastnej skúsenosti ukázať pár vecí, vďaka ktorým stále hrám. Myslím, že starnutie sa dá spomaliť aj o tridsať percent," je presvedčený Jágr.

"Aktívna činnosť športovca sa dá predĺžiť, keď k tomu správne pristúpiš. Myslím, že ľudia tomu budú viac veriť, pretože budem hovoriť z vlastných skúseností a z toho, čo som sám prežil," dodal útočník.