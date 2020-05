Poslanec Dragun sa obrátil na prokuratúru kvôli postupu primátora: Vrátia Bratislavčanom dane z nehnuteľnosti?

Došlo k podvodu na Bratislavčanoch? Hlavné mesto malo urobiť pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dani z nehnuteľnosti zásadné procesné chyby.

Tvrdí to petržalský poslanec Miroslav Dragun, ktorý sa obrátil na prokuratúru s podnetom na preskúmanie zákonnosti zvýšenia dane, ktoré ešte v decembri 2019 schválilo mestské zastupiteľstvo. Platnosť návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti vyvolala prestrelku. Podľa petržalského poslanca Draguna bol porušený proces schvaľovania. „Primátor Vallo a jeho tím porušili zákon. Najskôr totiž mali o zvýšení daní hlasovať zastupiteľstvá mestských častí,“ uviedol Dragun a dodal, že zastupiteľstvá obišli.

„Materiály poslané starostom obsahovali len minimálne zmeny, a tak pripomienky boli iba okrajové. Vtedy však prišiel pozmeňujúci návrh a podstata VZN sa úplne zmenila. Daň z nehnuteľnosti sa zdvojnásobila!“ vysvetľuje poslanec. Podľa neho rapídne zvyšovanie daní nie je možné uskutočniť takým spôsobom, že sa mestským častiam pošle jeden návrh VZN a na zasadnutí sa úplne zmení pozmeňujúcim návrhom, pričom sa poslanci s pozmenenými materiálmi oboznámia deň pred schvaľovaním.

„Zvýšenie tak bolo prijaté zo dňa na deň, bez odbornej diskusie.“ Doplnil, že jednou z podmienok je zverejniť návrh VZN na úradnej tabuli mesta minimálne 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva. „Obchádzanie právneho postupu spôsobuje neplatnosť VZN,“ dodal. Prokuratúra má na rozhodnutie 60 dní.

„Aktivity pána Draguna považujeme za pokusy oslabiť Bratislavu v čase, keď je našou prvoradou úlohou previesť ju zložitým obdobím ustupujúcej koronakrízy,“ povedala hovorkyňa magistrátu Katarína Jánošíková. Dodala, že schválené VZN o dani z nehnuteľnosti už bolo predmetom prokurátorského prieskumu, tá namietla len rozčlenenie dane z pozemkov do dvoch sadzieb. Proti VZN ako celku, ani k procesu jeho prijímania nič nenamietla.

Čo by priniesla zmena

Daň z nehnuteľností vyrubuje hlavné mesto a po odsúhlasení sa týka všetkých mestských častí. „Ak by sa ukázalo, že daň nebola vyrubená v súlade so zákonom, mesto vybraté dane vracať nebude. O výške daní by sa nanovo rozhodlo a po zmene by sa pokračovalo vo vyberaní v novej výške,“ vysvetlil hovorca Starého Mesta Matej Števove.