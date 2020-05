Dočká sa bratislavská Kalvária niekdajšej slávy? 300-ročnú kaplnku zachraňujú v poslednej chvíli

Pustili sa do roboty! Bratislavská Kalvária patrí k najromantickejším miestam hlavného mesta, hoci aj veľa rodených Bratislavčanov ho nepozná.

Krížová cesta ukrytá v lesíku nad rušnou Pražskou ulicou dodnes skrýva pozostatky pútnického miesta, ktoré vybudovali v rokoch 1694 - 1702 na počesť víťazstva nad Turkami. Skupina nadšencov začala s obnovou Kalvárie a opravuje jedinú dochovanú kaplnku. Bratislavská krížová cesta už dlhé roky funguje iba v provizórnom režime. Z pôvodných zastavení sa dochovalo torzo jedinej kaplnky. Ešte pred dvoma mesiacmi bola sakrálna stavba v zúboženom stave, ale vďaka nadšencom z OZ Bratislavská kalvária ruina zásadne mení svoju podobu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Kaplnku sme museli odkopať, lebo bola vyše metra zasypaná zemou. Starými tehlami sme opravili múry, spravili striešku s drevenými šindľami,“ vysvetľuje Radoslav Števčík z občianskeho združenia, ktoré na obnove spolupracuje s bratislavskou arcidiecézou a pamiatkovým úradom. „Rekonštrukcia tohto, pôvodne šiesteho zastavenia krížovej cesty, by mohla byť v júni hotová. Spolu s výstavbou schodov by sme sa mali zmestiť do 30 000 eur.“ Aktivisti chcú nanovo vybudovať celú krížovú cestu, ktorú dnes nahrádzajú len obrázky pribité na stromy.

„Chceme Kalváriu obnoviť, ale nie do pôvodnej podoby, to sa už nedá. Nová Kalvária by mala hovoriť súčasným jazykom. Pôvodnú tvár bude mať iba táto jediná dochovaná kaplnka a o tom, ako budú vyzerať zvyšné zastavenia, rozhodnú odborníci. To, čo vieme zachrániť, to zachránime, ale nevieme sa vrátiť v čase,“ hovorí Ševčík.

A ako sa vlastne mohlo stať, že Kalvária takmer zanikla? Svoje v tom zohrala jej poloha. Neďaleko na Hlbokej ulici sídlil Ústredný výbor KSS, blízko je Slavín, pre ktorý prišiel o vežu kalvársky Kostol Panny Márie Snežnej, aby nekonkurovala pamätníku padlých sovietskych vojakov. A hneď nad Kalváriou býval prezident Gustáv Husák. „Samotnú Kalváriu však nezničil komunistický režim. Ľudia rozkradli, čo sa dalo, kaplnky rozobrali na tehly. Tušíme, že niektoré plastiky zo zastavení sú dodnes uložené po domoch v okolí...“ dodáva Ševčík.

Kde to je?

Za Kalváriu mnohí Bratislavčania považujú buď Kostol Panny Márie Snežnej pri Horskom parku alebo neďaleké modlitebné miesto - tzv. Lurdskú jaskynku. Skutočná Kalvária, teda krížová cesta, sa však nachádza asi pol kilometra severne.