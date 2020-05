ONLINE Koronavírus na Slovensku: Kedy by sa mala spustiť domáca karanténa?

Inteligentná karanténa by sa mala spustiť v pondelok 18. mája. Uviedol to vo štvrtok po rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽaNO). Zdôraznil, že vláda chcela, aby bolo všetko bezpečné po právnej a softvérovej stránke.

Monitorovanie ľudí by malo byť podľa záverov Ústavného súdu SR dočasne pozastavené. Matovič však podotkol, že uvedené rozhodnutie podľa neho v ničom neohrozí to, aby mohli ľuďom „spríjemniť“ pobyt v karanténe, aby nemuseli ísť povinne do štátnej karantény. Na otázku, či sa to spustí v pondelok 18. mája, odpovedal, že by sa Slovensko malo v tejto súvislosti porovnávať aj s inými krajinami. Poukázal napríklad na to, že Švajčiarsko vôbec nespustí inteligentnú štátnu karanténu. Podľa Matoviča to možno dlho trvalo aj im a mali k dispozícii iné prostriedky, aby to zabezpečili skôr. „My sme hlavne chceli, aby všetko bolo po právnej a softvérovej stránke bezpečné. Prísľub mám taký, že v pondelok 18. mája by sme mohli predstaviť v podstate testovaciu prevádzku,“ priblížil. (sita)