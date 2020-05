Cibulková si konečne užila návštevu u kaderníka: Na pôrod chcem byť pripravená štýlovo

Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (31) len pár týždňov pred narodením prvého potomka navštívila kaderníka.

Cibulková tak využila uvoľnenie opatrení počas trvajúcej pandémie koronavírusu. Tie dovoľujú už aj salónom krásy prevádzkovať svoje služby. Do pôrodu ostáva naozaj už len chvíľka a Dominika chce byť pripravená po každej stránke.

"Na pôrod sa pripravujem samozrejme štýlovo," napísala pod zverejnenú fotografiu, na ktorej sa o jej vlasy stará profesionál.

Cibulková tak potvrdzuje svoje nedávne vyjadrenia, podľa ktorých sa aj obdobie tesne pred pôrodom zvláda bez problémov.. "Už to beriem tak, že každá žena to zvládla, tak to zvládnem aj ja. Keď príde ten správny čas, tak to určite dám. Inak sa cítim super," povedala pre Nový Čas.