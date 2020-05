FOTO len od 18 rokov! ÚPLNE nahý párik si povedal áno, pohlavný úd ukázal aj oddávajúci

Neskutočné! Zaľúbenci Nigel a Rachel sa spoznali na nudistickej dovolenke v roku 2017, čiže na mieste, kde ľudia jednoducho chodia bez oblečenia. Po spŕške romantiky sa naháči zhodli, že k sebe patria a Nigel pokľakol s prsteňom – ako inak, kompletne nahý.

Ako uvádza portál The Sun, 59-ročný Nigel Seymour požiadal o ruku 30-ročnú Rachel priamo na dovolenke pred zrakom 400 nahých cudzincov. Fanúšikovia naturizmu sa rozhodli, že ani ich svadba nemôže byť výnimkou a svoje „áno“ si povedali obklopení 40 priateľmi a rodinou. Na svadobné šaty a oblek zabudnite, aj tento sviatok oslávili úplne holí.

„Naša nahá svadba mala zmysel, pretože som nemusela utratiť tisícku za svadobné šaty. Bolo to naozaj oslobodzujúce. Všetci hostia si museli so sebou priniesť uterák a opaľovací krém,“ zavtipkovala Rachel. A aby to bolo dokonalé, zohnali aj úradníka, ktorý bol ochotný oddať ich rovnako bez kúska oblečenia. Zaľúbenci mali aj legálny obrad, počas ktorého boli oblečení, avšak oni ho označili za „textilnú“ udalosť.

„Reakcia rodiny a priateľov, ktorí sa nezúčastnili na našom obrade, bola veľmi veľká. Užili sme si každú jednu minútu,“ zaspomínal Nigel na ich veľký deň. Pre Rachel je naturizmus životným štýlom a už odmala ju k tomu viedol jej otec Harvey Allen (74), ktorý bol na ich svadbe fotografom.

Nigel objavil čaro naturizmu až neskôr, keď sa snažil prekonať zlý obraz o vlastnom tele. „Páčilo sa mi, že medzi naturistami ste netušili, čo robia v ich každodennom živote. Či už boli sudcami, lekármi alebo policajtmi. Obaja máme radi nahotu. Nezáleží na tom, ako vyzeráte, akú máte veľkosť, farbu pokožky, vyznanie, alebo aké je vaše povolanie. Keď ste nahí, všetci ste na rovnakej úrovni a nikto vás nesúdi,“ okomentoval ideu naturizmu Nigel.

Rachel priznáva, že niekedy je život naturistu náročný a aj ona sama musí byť veľakrát „kreatívna“. Napríklad pri cvičení máva problém, pretože pri predkláňaní sa jej odrážajú prsia. „Musela som si dať podprsenku,“ priznala.

Zaľúbenci majú malú záhradku, kde sa nemusia báť chodiť obnažení a veľmi často to využívajú. „Bolo tak krásne počasie, a tak sme si nasadili paradajky a slnečnice,“ tešil sa Nigel. Dvojica priznáva, že túži ísť na nahé kúpanie so svojimi naturistickými kamarátmi, avšak kvôli karanténe to momentálne nie je možné. „Nemôžeme sa dočkať, keď budeme môcť ísť znovu von. Radi by sme s nimi oslávili naše prvé výročie,“ povedal Nigel.