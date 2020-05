Spáchal Ján Hečko († 45) po predaji bytov Kičurovcom samovraždu? Dráma v chate na Kysuciach!

Šokujúci nález. V noci zo stredy na štvrtok objavila Horská záchranná služba telo podnikateľa Jána Hečka († 45) obeseného v jeho chate v Oščadnici (okr. Čadca).

Hečko je známy z kauzy nehnuteľností odvolaného riaditeľa Štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru (51). Práve jeho synovi v marci tohto roka predal dva byty v centre Bratislavy za približne polovicu trhovej ceny. Jeho smrť vyznieva o to šokujúcejšie, že Hečko mohol byť dôležitým svedkom pri vyšetrovaní prevodov, keďže Kičura je obvinený zo státisícovej korupcie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hečko bol po príchode záchranárov v bezvedomí. Dráma sa odohrala v chate Tadeáš, pričom pomôcť mu najskôr mala oznamovateľka. „Napriek snahe zúčastnených záchranných zložiek sa život muža zachrániť nepodarilo a prítomný lekár skonštatoval smrť. Telesné pozostatky nebohého muža boli následne záchranármi HZS transportované z horskej chaty na Dedovku, kde boli odovzdané príslušníkom policajného zboru a obhliadajúcemu lekárovi,“ skonštatovala Horská záchranná služba. Polícia začala celú vec preverovať.

„Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie, bola nariadená zdravotno - bezpečnostná pitva. Vec je preverovaná ako podozrenie z usmrtenia,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Balogová. Podľa našich informácií sa Hečko mal deň predtým pohádať so svojou ženou. Problémom malo byť práve spájanie s Kičurom. Ten je momentálne vo väzbe, kde je obvinený z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Korupcia sa mala pohybovať v státisícoch eur.

Ako kupoval byty

Hečko sa do pozornosti verejnosti dostal po tom, čo vláda odvolala Kičuru z postu šéfa Štátnych hmotných rezerv. Premiérovi Igorovi Matovičovi sa nepáčilo, že rezervy nezabezpečili dostatok ochranných zdravotníckych pomôcok pred pandémiou a neskôr ich kupovali za výrazne predražené sumy. Okolo Kičuru následne začali vychádzať zaujímavé okolnosti. Jeho 20-ročný syn sa tesne pred výmenou vlády dostal k dvom bytom v centre Bratislavy za 200-tisíc eur. Suma je podľa realitných odborníkov približne polovičná oproti trhovej hodnote bytov v danej lokalite.

Nadácia Zastavme korupciu upozornila neskôr na to, že predávajúcim bytov bol práve Hečko, ktorý sa s Kičurom poznal. „Môj syn kúpil dva byty staršie, na čo sme my - ako ja a moja manželka - z našich finančných prostriedkov poskytli financie s tým, že on tieto byty bude splácať. Pán Hečko nemohol tie byty dva roky predať, chcel ich predať a keď sme sa my dohodli, tak som ich kúpil. My to financujeme ako rodina, my chceme byť proste všetci spolu, chceme ísť sem a bola možnosť tieto dva byty kúpiť v blízkosti rodičovského bytu. To je celé a máme prostriedky,“ vysvetľoval Kičura krátko pred svojím odvolaním. Podľa denníka Sme Hečko predal Kičurovcom byty na splátky a nežiadal ani žiadne ručenie. Do roku 2021 mu tak mali splácať 10-tisíc eur mesačne.

Firma v zisku

Ďalšie podozrenia vyplávali v súvislosti s nákupmi Hečkovej firmy SKI House. Tá kúpila sklady v Dubnici nad Váhom cez prostredníka Miroslava Solavu, ktorý ich kúpil práve od Kičurových Štátnych hmotných rezerv a odvtedy jej zisk výrazne stúpol. Solava je dnes tiež obvinený z korupcie. Manželka Jána Hečka Eva je pritom zamestnankyňou Správy štátnych hmotných rezerv a šéfuje regionálnemu závodu Brodnianka v Kysuckom Novom Meste. Štátny podnik už na ňu podal aj trestné oznámenie.

Solava mal posielať peniaze na účet Kičurovho otca. On to vysvetľoval ako splátky pôžičky, ktorú mu Rudolf Kičura poskytol. Krátko pred zadržaním políciou zmluvu o pôžičke dokonca upravovali na odpočívadle pri Ilave, aby sedela so sumami, ktoré prišli na Kičurov účet. Tieto peniaze si mal požičať v rovnakom čase, ako jeho firma kupovala sklady od Štátnych rezerv v Dubnici.

S čím sa spája Hečko Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času