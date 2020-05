Tajomstvá mostov v Banskej Bystrici: Jeden má 500 rokov, na ďalší sa viaže príbeh o partizánoch!

Drevené, kamenné či betónové. Mosty odjakživa slúžia ako praktická stavba zabezpečujúca priechod ponad prekážku.

Mnohé z nich sú však aj architektonickými dominantami, ktoré skrášľujú mestá. Zopár takých má aj Banská Bystrica. „Mosty boli v minulosti veľmi dôležité, dnes ich už berieme ako samozrejmosť. Tri mosty z nášho mesta viedli cez potok Bystrica a jeden nový, malý, k mestskému parku, cez Hron viedli tiež tri,“ hovorí historik Vladimír Sklenka.

„Hlavným, najstarším a prvým kamenným mostom v Banskej Bystrici bol most cez potok Bystrica pred Dolnou ulicou. Ďalším bol most, ktorý vedie k dnešnej malej železničnej stanici. Ten bol pôvodne a dlho drevený a stál tu už pred vyše 500 rokmi. Málo nápadný mostík vedie k Mestskému parku cez potok Bystrica. Malý mostík vydržal všetky režimy a slúži Bystričanom do súčasnosti,“ dopĺňa historik.

Stal sa hlavným vstupom do mesta zo železničnej stanice sv. Jána (dnes Banská Bystrica - mesto) na Národnú ulicu. Naprojektovaný bol za prvej Československej republiky v roku 1924 ako prvý betónový oblúkový most. Ten však ustupujúci partizáni počas vojny vyhodili do vzduchu. Po vojne postavili nový.

Viedol k Mestskému parku cez potok Bystrica, stál na tomto mieste už pred vyše 100 rokmi. Umožňoval Bystričanom ľahko sa dostať do parku z centra mesta. Malý mostík vydržal všetky režimy a slúži Bystričanom do súčasnosti.

Hlavný a prvý kamenný most v Banskej Bystrici viedol cez potok Bystrica pred Dolnou ulicou, predtým Špitálskou ulicou a niekdajšou Dolnou bránou mestského opevnenia. Ostal hlavným vstupom do mesta.