Prekliatie expolicajta Jozefa († 57), ktorého našli zastreleného spolu s dieťaťom: Za dva roky dvaja mŕtvi synovia!

Tragicky prišiel o dvoch milovaných synov. Bývalý policajt Jozef D. († 57) stratil oboch potomkov mimoriadne desivým spôsobom. Boli zastrelení!

Starší syn Lukáš († 32) z prvého manželstva pred dvoma rokmi spáchal samovraždu. Mladšieho Maxima († 5) našli s prestrelenou hlavičkou v stredu popoludní v ich dome v Točnici pri Lučenci. Blízko neho ležal s guľkou v hlave práve jeho otec, expolicajt Jozef († 57). Po páchateľovi pátra polícia, ktorá sa snaží zistiť aj motív tohto hrozného činu. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Obyvatelia malej dedinky neďaleko Lučenca si nedokážu vysvetliť, čo sa odohralo za zamknutými dverami nového domu. Rodina totiž pôsobila veľmi harmonicky. Ešte v januári si Jozef, ktorý bol podľa našich informácií bývalý veliteľ PMJ, jeho družka Martina (45) a synček Maxim († 5) užívali dovolenku v Ománe. Nič nenasvedčovalo tomu, že by partneri mali medzi sebou nezhody. „Jozef na malom Maxíkovi veľmi lipol, hlavne po tom, čo prišiel o svojho prvého syna,“ prezradil zdroj Nového Času. Zlé jazyky však tvrdia, že v rodine isté nezhody boli. Navonok však ako rodina pôsobili bezproblémovo.

Samovražda syna

Na Nový rok pred 2 rokmi sa banskobystrickou časťou Podlavice ozval výstrel. V altánku v jednom z rodinných domov našli neskôr bezvládne telo Jozefovho staršieho syna Lukáša D. († 32), ktorý spáchal samovraždu legálne držanou zbraňou. Informoval o tom portál čas.sk. „Polícia v prípade začala trestné stíhanie, ale keďže išlo o samovraždu, bolo vyšetrovanie pozastavené,“ povedala pre Nový Čas policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Čo bolo motívom toho, že si mladý muž siahol na život? „On všetkých obviňoval, že ho vydierali, a preto sa zastrelil. Pravdou ale malo byť, že Lukáš mal dlhy,“ povedal zdroj Nového Času.

Posledné hodiny pred smrťou

Jozef smrť svojho staršieho syna znášal veľmi ťažko. O to viac sa upol na mladšieho. „Často som ich vídala hrať sa na dvore. Chlapček mal rád papagáje, ktoré choval jeho otec. Občas sa partneri pohádali, ale nebolo to nič vážne. Ešte večer bol expolicajt u susedov. Na druhý deň plánoval farbiť plot na dome, ktorý prerábali a kde mali včelín,“ prezradila suseda. Práve po príchode z včelína našla Martina ležať v kaluži krvi druha Jozefa aj milovaného synčeka Maxima.

Bývalému veliteľovi PMJ a rozkošnému chlapčekovi už záchranári nedokázali pomôcť, obaja boli namieste mŕtvi. „Môžem potvrdiť, že lekár konštatoval smrť dvoch osôb. Vzhľadom na citlivosť prípadu viac informácií nemôžem poskytnúť,“ uviedla krátko po tragédii hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Polícia prípad vyšetruje, zatiaľ sa k nemu nechce vyjadrovať, no krajský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.

„Policajní vyšetrovatelia, kriminalistickí technici a experti do neskorých večerných hodín pracovali na mieste tragickej udalosti, aby zaistili všetky stopy a potrebný dôkazový materiál,“ uviedla vo štvrtok popoludní banskobystrická krajská polícia. Podľa našich informácií pracujú muži zákona s viacerými vyšetrovacími verziami, z ktorých sa javí najpravdepodobnejšia tá, že Jozef mal zastreliť svojho synčeka a následne seba.

Motívov môže byť viac

Albín Geršič, bezpečnostný analytik

- Ide pravdepodobne o vraždu syna a následnú samovraždu otca. Motívov môže byť viacej. Buď muž nezvládol životnú situáciu, nechcel syna nechať samého, alebo to mohlo byť po hádke s družkou a išlo o pomstu. Možno ho syn vyprovokoval, on to nezvládol a potom to oľutoval.