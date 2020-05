Novinka pre ľudí vracajúcich sa z cudziny: Štátnu karanténu nahradí aplikácia

Repatrianti by sa od budúceho týždňa už nemuseli báť návratu na Slovensko!

Vláda odobrila tzv. inteligentnú karanténu, vďaka ktorej by neboli povinní ísť na dva týždne do štátneho zariadenia. Stačilo by, aby si na hraniciach nainštalovali aplikáciu, ktorá by ich kontrolovala. Stále by však mali mať na výber a ak budú chcieť ísť na 14 dní do štátnej karantény, budú tak môcť urobiť.

Viacerí Slováci, ktorí pracujú v zahraničí, sa návratu domov obávali a odkladali ho na neurčito. Odrádzala ich najmä povinnosť ísť na 2 týždne do štátnej karantény. Od budúceho týždňa by však mali mať na výber. Ak nebudú chcieť ísť na 14 dní do štátneho zariadenia, budú môcť absolvovať tzv. inteligentnú karanténu, ktorú včera odobrila vláda.

„Štátne karantény boli preplnené, a preto tím expertov už týždne pracoval na smart riešení. V prípade, ak sa repatriant dobrovoľne rozhodne, že by chcel svoju karanténu absolvovať v domácom prostredí, ktoré bude hygienicky vyhovujúce, si bude môcť na hraniciach nainštalovať do svojho mobilu aplikáciu. Na základe nej bude môcť byť monitorovaný, či naozaj túto karanténu vo svojom domácom prostredí dodržiava,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Jedným dychom dodal, že nejde o sledovanie ľudí a ich údaje sa budú ukladať len do mobilného telefónu. Úrad verejného zdravotníctva dostane informácie len vtedy, ak bude karanténa porušená.

Zníži výdavky štátu

Inteligentná karanténa by mala platiť od budúceho týždňa. V pondelok by mali premiér a odborníci informovať o tom, ako presne bude aplikácia fungovať. Poskytnutá by mala byť bezplatne. „Pôsobila by tiež menej invazívnym spôsobom na osoby prichádzajúce na Slovensko zo zahraničia, ale zároveň poskytovala porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény,“ uvádza sa v novele.

Zároveň by malo dôjsť k uvoľneniu stoviek policajtov, vojakov a hasičov z plnenia úloh súvisiacich so štátnou karanténou. „Česká republika má čosi podobné, ale oni to majú viac na dôvere, u nás je to viac cez technológiu,“ uviedol odborník na mobilné technológie Ondrej Macko z magazínu TOUCHIT. Ako dodal, vláda mala by povedať, čo sa stane s dátami po skončení karantény a odinštalovaní aplikácie.

Ako bude inteligentná karanténa fungovať?

Repatriant si na hraniciach nainštaluje aplikáciu, ktorej bude musieť povoliť sledovanie polohy, rozpoznávanie tváre a ukladanie podobizne do aplikácie.

Potom bude môcť ísť domov, kde však bude musieť stráviť dva týždne v domácej karanténe. Aplikácia ho bude kontrolovať.

Ak karanténu poruší, aplikácia o tom bude informovať Úrad verejného zdravotníctva.

Za nedodržanie domácej karantény hrozí pokuta až 1 600 eur.

Väčšina smartfónov to zvládne

Ondrej Macko, odborník na mobilné technológie z magazínu TOUCHIT

Čo musím mať?

Podmienkou na využívanie je smartfón a dobré pripojenie na internet. Musíte sa zároveň vzdať časti svojich osobných informácií, zdieľať svoju polohu a povoliť, aby fotoaparát rozpoznával vašu tvár. Nie je to nič neobvyklé, toto všetko už bežne ľudia povolili iným aplikáciám.

Kedy môže byť problém?

Keďže ide o domácu karanténu, už dopredu viete asi, ako ste na tom s internetom. Neviem, ako by sa riešil napríklad výpadok internetu u operátora, stať sa to môže. Môžete sa dostať do situácie, že nemáte ako svoju polohu overiť, vtedy by musela zasiahnuť nejaká iná zložka a overiť, že ste naozaj tam, kde máte byť.

Stačí bežný smartfón?

Tieto aplikácie zvládajú dnes bežne používané smartfóny, musia mať dobrú kameru. V podstate všetky, čo si dnes kúpite, to spĺňajú. S nejakým smartfónom zo začiatkov, ktorý nemal dobré rozpoznávacie vlastnosti prednej kamery, s tým môže byť problém. Prirodzene, klasický tlačidlový telefón nie je použiteľný.