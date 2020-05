Peter Marcin si pozval do svojej talkshow Neskoro večer herca s nespochybniteľným talentom. Noël Czuczor berie svoje filmové úlohy veľmi vážne a kvôli presvedčivému výkonu je ochotný spraviť čokoľvek. Film Správa sa výrazne podpísal na jeho hmotnosti a to, čo všetko musel Noël kvôli tomu podstúpiť, by nezvládol hocikto. Vo videu sa dozviete, ako sa mu podarilo schudnúť, oveľa viac v relácii Neskoro večer v sobotu o 21.30 na Jednotke.