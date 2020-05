Nákupy cez internet výrazne narástli: Najčastejšie sme míňali za potraviny, oblečenie či obuv

Nákupy cez internet výrazne narástli a šesťnásobne viac využívame aj kuriérske služby. Ukázali to aktuálne údaje VÚB banky. Medzimesačne stúpol počet prihlásení do jej aplikácie mobilného bankingu o 31 %, pričom v porovnaní s rokom 2019 to znamená nárast až o 109 %.

"Oveľa viac ďalších klientov totiž zistilo, že si takto môže pohodlne vybaviť a vyriešiť takmer všetky záležitosti okolo svojich financií," uviedla banka. Ako však dodala, z jej štatistík vyplýva, že si ľudia od zatvorenia prevádzok začiatkom marca hľadali cestu k elektronickým službám postupne. Aj obchodníci spúšťali svoje online služby pomaly. "Masívnejšie využívanie donášok domov sa najviac prejavilo pri kategórii kuriérske služby. V porovnaní s priemerným týždňom pred vypuknutím pandémie COVID-19 ide o nárast až o 650 % objemu transakcií," dodala banka. "Kým začiatkom marca počet transakcií klesol o štyri percentá a ich objem naopak vzrástol o sedem percent, za apríl si pripísali transakcie cez internet nárast počtu o 16 % a v objeme o 21 %," uviedla banka. Najväčšie nárasty objemu transakcií v apríli oproti marcu zaznamenala banka pri platbách za potraviny, oblečenie a obuv, elektro, šport a prvú päticu rebríčka uzatvoril nábytok.