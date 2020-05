Podarí sa to na druhý pokus? Barcelona sa opäť zamerala na hviezdneho mladíka

Matthijs de Ligt je opäť stredobodom pozornosti. Talentovaný holandský obranca sa podľa najnovších informácií môže sťahovať do Španielska.

De Ligt len minulý rok prestúpil z Ajaxu Amsterdam do majstrovského Juventusu Turín. Prvý ročník vo veľkoklube však mladému talentu vôbec nevyšiel podľa predstáv.

Hneď v prvom zápase si strelil vlastný gól a počas celej prerušenej sezóny podával nevyrovnané výkony. De Ligt stál Juventus pritom necelých 77 milónov eur, takže nešlo vôbec o lacnú investíciu.

Zlú formu mladíka chce využiť Barcelona. Katalánsky gigant by podľa denníka Mundo Deportivo chcel získať Holanďana do svojich radov. Tento krok by bol pochopiteľným, keďže defenzívne rady španielskeho majstra sa už dlhodobo opierajú najmä o Gerarda Piquého. Ten má už 33 rokov a Barcelona musí rozmýšľať nad budúcnosťou.