Ďurovčíkova tehotná manželka Barbora prvýkrát prehovorila o bábätku: Prísny režim počas pandémie

Režisér a choreograf Ján Ďurovčík (49) sa už onedlho stane prvýkrát otcom.

Jeho manželka herečka Barbora (25) je totiž už v piatom mesiaci tehotenstva. O tejto novinke v ich živote informoval exkluzívne ako prvý Nový Čas. A zatiaľ čo umelkyňa o svojom súkromí hovorí len málo, pre nás urobila výnimku a porozprávala o tomto krásnom období. Vieme, kde bude rodiť, aj to, ako sa pripravuje na príchod bábätka.

Barbora nosí pod srdcom Ďurovčíkovo dieťatko. Manželia držali túto šťastnú novinku pod rúškom tajomstva a vedeli o tom len najbližší.

V stredu však fotograf Nového Času zachytil herečku s rastúcim bruškom, a tak musela ísť prominentná dvojica s pravdou von. Barbora je už v piatom mesiaci tehotenstva. A ako to zvláda? „To prezradím až po tehotenstve. Ešte stále ho prežívam, nič iné si neprajem, len aby všetko dobre dopadlo,“ povedala s úsmevom Novému Času umelkyňa, ktorá je v radostnom očakávaní práve v období pandémie koronavírusu. „Brala som to veľmi zodpovedne. Nevedela som, ako sa bude situácia vyvíjať a hlavne, aby som neochorela. Boli sme len doma a riadili sme sa tým, čo bolo. S rodinou si volám každý deň. Takže aspoň tak sme boli v kontakte a teraz, keď sa už uvoľnili opatrenia, tak som bola rodičov pozrieť,“ priznala režisérova manželka. „Chvalabohu, som mala aj kontrolu a všetko prebiehalo za prísnych bezpečnostných podmienok, ale na kontrolu som chodila.“



Bude rodiť na Slovensku?!



Moment, keď zistila, že je tehotná, si Barbora veľmi dobre pamätá. Správu hneď oznámila svojej polovičke. „Nepoviem, ako som mu to povedala... Ale Jano bol vtedy pracovne odcestovaný v zahraničí, keď som sa to dozvedela. Ale tešili sme sa veľmi,“ zasmiala sa Barbora, ktorá ešte nemá výbavičku. Podľa nej má ešte dostatok času. „Nemám ešte absolútne nič. Keďže aj tak bolo všetko zatvorené a my sme boli opatrní a nechceli sme kupovať dopredu,“ vysvetlila herečka.

Kto by si myslel, že herečka podľahne trendu a bude rodiť mimo Slovenska, ten sa mýli. „Budem rodiť určite tu. A zrejme to bude v Sanatóriu Koch, kde som veľmi spokojná so starostlivosťou už dlho,“ prezradila Barbora. Podľa slov oboch manželov ešte nemajú vybrané meno a je im jedno, či to bude chlapček, alebo dievčatko. Spoločne sa zhodujú na jednom: „Hlavne nech je zdravé, to je naše najväčšie prianie,“ hovoria Barbora aj Ďurovčík.