Kim Kardashian nezvláda karanténu s manželom: Potrebujem priestor

Problémy v raji. Kim Kardashian (39) údajne nezvláda karanténu so svojím manželom Kanyem Westom (42).

Dokonca sa odsťahovala na druhý koniec ich obrovského domu. Hrozí rozvod? Ponorková choroba sa nevyhýba ani celebritám. Kontroverzná dvojica Kim Kardashian (39) a jej manžel Kanye West (42) sa podľa zdrojov US Weekly často hádajú. Dokonca sa museli odsťahovať na rozličné konce svojho domu, aby zbytočne neprilievali olej do ohňa. „Kim má pocit, že potrebuje od Kanyeho pokoj,“ uvádza zdroj pre US Weekly.

Pravdepodobne na jej plecia padá ťarcha celej domácnosti a Kanye jej veľmi nepomáha. Sama sa stará o ich deti North (6), Saint (4), Chicago (2) a Psalm (1), venuje sa svojmu biznisu s predajom spodnej bielizne a ešte sa popri tom musí učiť do školy. „Snaží sa byť skvelou matkou, sústrediť sa na štúdium práva a jej pracovné záležitosti a je ťažké robiť toto všetko bez toho, aby jej Kanye pomohol tak, ako sa dá,“ dodáva zdroj. Toto však nie je jediný problém, ktorému pár čelí.

Kanye v ostatnom čase má tendenciu všetko kontrolovať a vnucovať Kim svoje názory. Tá však nie vždy s manželom súhlasí. Už skôr sa klebetilo, že Kanye sa zaoberá sebou a Kim s deťmi vôbec nepomáha. A v karanténe sa to iba zhoršuje. Zdroje však uvádzajú, že sa snažia na problémoch pracovať.