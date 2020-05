Hranice v EÚ sa začínajú otvárať: Ako pri tom postupujú jednotlivé štáty?

Európska komisia chce postupne otvárať hranice a naštartovať turistickú sezónu. Ako pri tom postupujú jednotlivé štáty?

Prakticky celá Európa vrátane Schengenskej zóny uzavrela hranice. To sa však má zmeniť. „Naše posolstvo je, že budeme mať toto leto turistickú sezónu. Aj keď bude s bezpečnostnými opatreniami a obmedzeniami,“ povedal komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.

Nemecko a Rakúsko

Dnes otvoria spoločné hranice s tým, že na nich naďalej budú prebiehať náhodné kontroly. Od 15. júna sa obnoví úplný voľný pohyb osôb bez kontrol.

Británia

Až teraz plánuje zaviesť 14-dňovú karanténu pre tých, ktorí do krajiny prídu lietadlom. To ľuďom skomplikuje dovolenky. Británia už síce oficiálne nie je v EÚ, do konca roka sa však riadi jej pravidlami. Karanténa sa však nebude týkať cestujúcich z Francúzska. Tamojší región Bretónsko už v stredu otvoril svoje pláže, hoci za prísnych obmedzení. Mnoho Britov pôjde zrejme tam.

Španielsko

Odo dneška zaviedlo 14-dňovú karanténu pre všetkých prichádzajúcich zo zahraničia. To nateraz hatí dovolenkové plány.

Pobaltie

Litva, Lotyšsko a Estónsko dnes povoľujú prekračovanie vzájomných hraníc pre svojich obyvateľov. Ľudia z iných krajín však musia naďalej do karantény.