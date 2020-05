Tipsportliga sa môže úplne uzavrieť: Vyriešilo by to hneď dve veci, vraví Lintner

Jedným zo spôsobov, ktorý by mohol hokejovým klubom pomôcť finančne zvládnuť budúci ročník, je uzavretie najvyššej slovenskej súťaže na jednu sezónu.

Táto téma rezonuje medzi tipsportligovými klubmi v súvislosti s koronakrízou čoraz viac a k formátu sa prikláňa aj riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner.

Rovnako ako v predošlej, predčasne skončenej sezóne by z Tipsport Ligy nikto nevypadol, ale ani by do nej nepostúpil. "Absolútna väčšina tipsportligových klubov je toho názoru, že by bolo z hľadiska strategického nastavenia budúcej sezóny veľmi prospešné, aby sa nevypadávalo. Ja osobne som tiež fanúšikom tohto formátu, minimálne pre nasledujúcu sezónu. Potrebujeme nechať kluby robiť v nasledujúcom období viac strategické ako každodenné rozhodnutia, ktorými by riešili vlastnú existenciu. Treba im dať viac voľnosti," povedal pre TASR Lintner.

Kluby čaká neľahké obdobie. Ak sa im aj podarí vykryť pohľadávky z minulej nedohranej sezóny, bude pre ne finančne náročné utiahnuť ďalší ročník. Doterajší sponzori riešia prioritne vlastné problémy, nie všetci si budú môcť dovoliť dodatočné výdavky na podporu hokejových klubov. Napäté rozpočty majú aj samosprávy miest, v ktorých sa hrá najvyššia súťaž. Uzavretie Tipsport Ligy by mohlo klubom pomôcť ušetriť v rozpočtoch výdavky na mzdy kvalitnejších hokejistov a dať viac priestoru odchovancom, prípadne hráčom s nižšími platovými požiadavkami. "Uzavretie súťaže by prakticky vyriešilo dve otázky. S úplnou istotou by som vedel povedať, že v tímoch by bolo ešte masívnejšie nasadzovanie mladších hráčov ako tomu bolo v uplynulej sezóne. Druhá otázka sa týka angažovania zahraničných legionárov. Tým, že by nebol tlak na možné krízové scenáre, kluby by mohli dlhodobejšie budovať svoj káder a zapracovávať do nich vlastných slovenských hráčov, odchovancov. Malo by to viacero výhod, aspoň v krátkodobom horizonte, pre nasledujúcu sezónu, maximálne dve," tvrdí šéf Pro-Hokeja. Extraliga by bola v tom prípade uzavretá smerom dolu, aj nahor. Z prvej ligy by do najvyššej súťaže nikto nepostúpil. "Za týchto okolností v žiadnom prípade neplánujeme rozširovať počet slovenských účastníkov, skôr naopak. Z nášho pohľadu je optimálny počet slovenských účastníkov desať. Verím, že v nasledujúcich rokoch sa k takémuto počtu aj dostaneme."

Spomedzi dvoch maďarských účastníkov s určitosťou nebude v Tipsport Lige pokračovať MAC Újbuda, ktorý sa chystá vrátiť do Erste Ligy. Budúcnosť DVTK Miškovec v tejto chvíli nie je ohrozená. Otázne je, či MAC nahradí iný maďarský klub. "Zmluva s Maďarským hokejovým zväzom je podpísaná aj na budúcu sezónu, tým pádom má garantované dve miestenky pre svoje tímy. V princípe si tak môže vybrať ľubovoľné dva kluby, ktoré by po splnení licenčných podmienok hrali Tipsport Ligu. Je jasné, že v aktuálnej situácii je financovanie tejto dohody pre budúcu sezónu obtiažne, až nereálne. Ako Pro-Hokej sme pripravení túto zmluvu otvoriť a prípadne ju modifikovať. Snažili by sme sa nájsť riešenie v podobe upravenia počtu na iba jedného či žiadneho maďarského účastníka. Rokovania s maďarským zväzom sa začnú niekedy na budúci týždeň," prezradil Lintner na štvrtkovom brífingu.

Už teraz sa dá povedať, že tradičný septembrový rozbeh základnej časti TL je nepravdepodobný. Väčšina tipsportligových klubov sa podľa Litnera prikláňa k tomu, aby ročník 2020/2021 odštartoval začiatkom októbra. Prezident HC Košice Július Lang je dokonca až za posun štartu na december, podľa jeho názoru viacerí sponzori nebudú mať dovtedy ekonomickú silu na podporu hokeja. "Tento názor sme si na stredajšom stretnutí zástupcov klubov vo Zvolene prediskutovali. Má veľa argumentov, prečo by sme mali o tom uvažovať. Sú však aj iné pohľady, budeme o tom ešte debatovať. Názory budem potom tlmočiť na Ligovej rade, ktorá, dúfam, čím skôr zasadne."