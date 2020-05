Šéf cyklistiky priniesol nádejné správy: Sagan by tento rok mohol ísť aj na MS!

Situáciu vníma pozitívne, ale zostáva v pozore. Šéf Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara (59) sa v prvom rade teší, že UCI zverejnila kalendár pre zvyšok sezóny, no zároveň upozorňuje, že toto nemusí byť jeho finálna podoba. Boj o štart Petra Sagana (30) na Okolo Slovenska nevzdáva.

Podľa Privaru visí vo vzduchu stále niekoľko otáznikov. „Sme svedkami toľkých zmien, že som si nie istý, či toto bude finálna forma kalendára. Napríklad sa ukazuje, že by sa mohli posunúť MS do arabského sveta až na úplný koniec sezóny – na prelom októbra a novembra. Ďalšia otázka je, či sa budú niektoré monumenty naozaj organizovať v tej lokalite, v akej sa organizovať majú. Napríklad v Taliansku by to bolo hlavne v Lombardii, čo je najpostihnutejšia časť Európy. Belgicko a Holandsko sú tiež problematické krajiny, pretože sú tam obmedzenia na celý august, možno až september. Otáznikov je strašne veľa. Ale áno, teším sa, že máme aspoň nejaký kalendár a že môžem o veciach premýšľať,“ vyjadril sa Privara pre Nový Čas.

Slovenským fanúšikom dal dokonca nádej, že by mohli Petra Sagana uvidieť tento rok aj na MS. „Ak by sa MS presunuli do arabského sveta, myslím si, že Peter jednoznačne zmení názor, pretože sa nedávno vyjadril, že štart na šampionáte tento rok vidí skôr nereálne. V Katare je napríklad úplná rovina. V Ománe sú aj nejaké vlnité kopce, aj keď nie také extrémne ako vo Švajčiarsku. Ak by sa teda MS presunuli na koniec sezóny, nevidím dôvod, prečo by to nemal skúsiť,“ myslí si Privara a jedným dychom dodáva. „Dokonca by takto vznikla aj šanca, že Petra nakoniec tento rok uvidíme na pretekoch Okolo Slovenska. Za takých podmienok by som tomu dal tak 70 % v prospech jeho štartu v rodnej krajine. Ale nechcem robiť veľké vyhlásenia, lebo takto len nahrávam neprajníkom, ktorí to môžu neskôr otočiť proti mne. Namiesto toho, aby sa tešili, že máme možnosť Peťa dotiahnuť, sa nám smejú, že „ha ha, zrejme vám to nevyjde“. Ak by to nevyšlo s Petrom tento rok, zabojujeme o ten ďalší. Takúto situáciu nikto neočakával, takže sa s tým nedalo dopredu počítať,“ uzavrel Privara.