Pamiatky chátrajú. Pomôcť im však môžete aj vy v online hlasovaní!

Zabezpečiť budúcnosť nás všetkých je teraz prvoradé. Nemali by sme však byť ľahostajní ani voči pamätníkom našej minulosti. Aj počas tohtoročnej neobvyklej jari preto pokračuje jediná verejná hlasovacia iniciatíva venovaná záchrane kultúrnych pamiatok u nás – Poklady Slovenska.

Odborníci vybrali spomedzi návrhov verejnosti ďalších deväť ohrozených historických objektov a diel, za ktorých obnovu či reštaurovanie sa môže postaviť každý z nás. Na záchranu venuje Nadácia VÚB víťaznej pamiatke grant až do výšky 50-tisíc eur.

Ľudia po minulé stáročia pravidelne prechádzali vlnami neľahkých období. A tie zanechali stopy aj na vtedajších objektoch a umení. Ťažké epidémie dodnes pripomínajú morové stĺpy, vojny mnohé historické objekty takmer úplne zrovnali zo zemou a umelecké diela nenávratne zničili. No zub času sa na pamiatkach podpísal aj v novodobých dejinách. Stali sa terčom vandalizmu, nezáujmu a obciam či správcovským inštitúciám chýbajú dlhodobo peniaze na ich obnovu.

V dôsledku aktuálnej celospoločenskej situácie sa môže, žiaľ, tento nedostatok zdrojov prejaviť ešte intenzívnejšie. „Preto v týchto časoch nepoľavujeme ani v našom dlhodobom úsilí prispievať k záchrane historických diel našich predkov. Každému z nás teraz niečo chýba. Ochota pomáhať nám však chýbať nemôže. Záleží nám na tom, aby z pamiatok nezostali iba spomienky. A všetkých, ktorí to cítia rovnako, pozývame, aby sa k nám pripojili a dali tejto iniciatíve svoj hlas,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch. Práve Nadácia VÚB stojí za osvetovou iniciatívou Poklady Slovenska a tento rok vyhlásila už jej jedenásty ročník.

Deväť pamiatok, za ktoré môžete hlasovať

V úvodnej fáze hlasovacej súťaže prihlásila verejnosť cez webovú stránku nadácie stovky rôznych historických objektov či umeleckých diel zo všetkých kútov Slovenska, ktoré by si zaslúžili grant na svoju záchranu. Všetky nominované pamiatky posúdila komisia zložená z odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva. Tá na základe analýzy súčasného stavu pamiatok, ich významnosti a historického kontextu, ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce odporučila deväť finalistov.

O váš hlas a grantový príspevok na obnovu či reštaurovanie od Nadácie VÚB sa uchádzajú tieto pamiatky výnimočnej umelecko-historickej hodnoty, ktoré nájdete aj v našej fotogalérii:

● Súbor neskorobarokových obrazov Antona Schmidta v kostole Sedembolestnej P. Márie v Brhlovciach (okres Levice)

● Obraz Sedembolestnej Matky Božej na Kalvárii v obci Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš

● Fresky v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici

● Empírové stropy na zámku v Hlohovci

● Gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci

● Novogotické mauzóleum rodiny Rakovských v obci Rakovo v martinskom okrese

● Barbakan stredovekých mestských hradieb v Kežmarku

● Socha Šípkovej Ruženky v rozáriu kaštieľa v Dolnej Krupej pri Trnave

● Rokoková spovednica v Kostole sv. Trojice v Brezovej pod Bradlom

Pomôcť získať grant pre vybranú pamiatku, v ktorej obnove vidíte najväčší zmysel alebo ktorá vám je lokalitou či srdcom najviac blízka, môžete zahlasovaním cez hlasovaciu stránku Poklady Slovenska. Dozviete sa tu viac aj o každej pamiatke – jej histórii aj súčasnom neutešenom stave a dôvodoch, pre ktoré je jej obnova nevyhnutná. Víťazný historický objekt či dielo získa na svoj prerod od Nadácie VÚB sumu až do výšky 50-tisíc eur. Čas zapojiť sa do hlasovania máte do 31. mája.

Vďaka veľkému záujmu a podpore Slovákov pomohla Nadácia VÚB v minulosti prostredníctvom hlasovacej súťaže Poklady Slovenska vrátiť stratenú krásu a obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, fresky v stredovekom kostolíku v obci Čerín, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, barokový organ v Španej Doline či historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube.