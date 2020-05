Chvála zahraničných médií pokračuje: Slovensko ide príkladom v boji s COVID-19! Reakcia na Čaputovú aj opatrenia vlády

Ideme príkladom! Kým sa väčšina národov vo svete oboznamovala s dôsledkami COVID-19, Slovensko hneď zakročilo. Do desiatich dní od identifikovania prvého prípadu sa začalo s uzatváraním hraníc, škôl aj reštaurácií, povinnosťou na verejnosti sa stali rúška, ktoré začali nosiť aj verejné osoby, vrátane prezidentky a premiéra.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

A tam slová chvály nekončia. Na Slovensku sa všetko pomaly vracia do normálu a podľa zahraničných pozorovateľov je na našom postupe neobyčajné práve to, že nie sme veľmi bohatá krajina so silným zdravotníctvom či vybavením na boj s pandémiou. Napriek tomu je Slovensko krajinou s najmenším počtom úmrtí v rámci Európy. Americký časopis The Atlantic sa pozrel na spôsob, akým dokázala aj takáto malá Európska krajina zmierniť dopady koronavírusu a popasovala sa s ním lepšie, než niektoré svetové veľmoci.

Slovensko ako dobrý príklad

"Keď táto pandémia skončí, Slovensko bude medzi krajinami, ktoré ho prekonali úspešne, zatiaľ čo Spojené štáty, ktoré mali byť krajinou najlepšie pripravenou na takúto krízu, si budeme pamätať ako jednu z tých krajín, ktoré utrpeli najviac," uvádza vo svojom článku o Slovensku a jeho boji s COVID-19 novinárka Yasmeen Serhan a ihneď premosťuje k tomu, že za zmiernením nárastu nakazených nestojí len nosenie rúšok či rýchle rozhodnutia, ale práve uposlúchnutie pokynov.

Za nízky nárast prípadov koronavírusu podľa nej môžu tri faktory:

Prvým a možno najdôležitejším je vedenie hlavy štátu. Zuzana Čaputová bola medzi prvými, ktorí začali dávať príklad, ako zvládať pandémiu. Verejnosti aj svetovým médiám najviac udrelo do očí, keď nová vláda skladala prísahu - všetci členovia aj prezidentka boli vybavení rukavicami a rúškami. Ich správanie znormalizovalo používanie týchto ochranných pomôcok po celej krajine. To isté sa nedá povedať o zvyšku sveta. Len hŕstka svetových lídrov sa rozhodla nasadiť si aspoň rúška, v USA sa ich nosenie podarilo presadiť len zlomku štátov. Prezident Donald Trump a viceprezident Mike Spence ich odmietli nosiť aj keď sa prípady nákazy objavili v samotnom Bielom dome. Britský premiér Boris Johnson sa sám nakazil koronavírusom a ochranu tváre si nenasadil ani po tom, čím si prešiel.