Odškodní ministerstvo ľudí, ktorí išli do štátnej karantény? Mikulec to povedal na rovinu

Občania sa môžu obrátiť na súd a legálnou cestou žiadať o náhradu škody, pokiaľ si myslia, že sa nakazili v zariadeniach štátnej karantény.

Ministerstvo vnútra (MV) nevidí dôvod odškodňovať ľudí za to, že museli ísť do štátnej karantény. Povedal to minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) počas parlamentnej Hodiny otázok. Reagoval tak na otázku poslanca Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorého zaujímalo, ako chce odškodniť ľudí, ktorí prišli do štátnej karantény zdraví a v autobuse alebo na izbe s chorými mohli ochorieť na COVID-19.

"Občania, ktorí sa cítia poškodenými z dôvodu, že počas povinnej štátnej karantény boli nakazení vírusom, majú možnosť obrátiť sa so žalobou na príslušný súd a legálnou cestou žiadať náhradu škody," priblížil minister.

Podľa Mikulca sa nedá vzhľadom na inkubačnú dobu infekcie preukázať, či prišlo k prenosu ochorenia počas cesty v autobuse alebo počas pobytu v zariadení, či v čase pred príchodom na územie SR.

Ľudia v štátnej karanténe sú testovaní najskôr na piaty deň po umiestnení, pripomenul minister. "Ministerstvo vnútra nevidí dôvod odškodňovať ľudí za to, že museli ísť do štátnej karantény," skonštatoval. Poukázal tiež na to, že povinná štátna karanténa sa ukázala ako kľúčová v tom, že máme dnes na Slovensku dobré čísla.