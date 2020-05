Európska komisia žaluje Rakúsko: Kameňom úrazu sú odlišné prídavky na deti cudzincov

Európska komisia podala na pôde Súdneho dvora Európskej únie žalobu na Rakúsko za takzvanú indexáciu prídavkov na deti.

Podľa EK je takáto legislatíva diskriminačná a porušuje právo Európskej únie. Indexácia, ktorú rakúska vláda presadila od roku 2019, sa týka prídavkov na deti cudzincov z krajín EÚ a zo Švajčiarska pracujúcich v Rakúsku, ak ich deti vyrastajú v domovskej krajine. Podľa tejto legislatívy sa prídavky upravujú podľa životných nákladov v krajine, kde dieťa žije.

"Legislatíva je diskriminačná, keďže niektorí pracujúci, ktorí do Rakúska dochádzajú za prácou z iných krajín EÚ a v plnej miere sa podieľajú na rakúskej ekonomike či systéme sociálneho zabezpečenia, dostávajú nižšie prídavky (než ľudia, ktorých deti v Rakúsku žijú)," uviedla Európska komisia, ktorú citovala agentúra DPA.

EK už krátko po vstupe indexácie do platnosti spustila voči Rakúsku konanie za porušenie legislatívy EÚ. Viedeň mala do konca októbra minulého roka dať spornú úpravu do súladu s európskou legislatívou a informovať o prijatých opatreniach. Rakúsko koncom októbra odpovedalo, jeho vysvetlenie však Brusel neprijal.