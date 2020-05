Štvornásobnému otcovi preložili pre pandémiu dôležitú operáciu: Rozhodnutie s tragickým následkom

Otcovi štyroch detí museli preložiť dôležitú operáciu kvôli pandémii koronavírusu.

Pete Sharp († 60) sa dozvedel v januári od lekárov zdrvujúcu správu, posledné štádium rakoviny pľúc. Zákrok, ktorý mu mal dať viac času s rodinou, museli preložiť. Lôžka v nemocnici použili pre pacientov s ochorením covid-19.

Jeho najmladšiu dcéru Tayler (23) toto rozhodnutie zdrvilo, píše Metro. Muž si mal na ďalšiu operáciu počkať do 30. marca, no na konci apríla svoj boj so zákernou chorobou prehral. "Cítil sa ako pingpongová loptička, pretože ho len posielali z jedného miesta na iné," dodala. "Bolo to pre neho veľmi ťažké. Vedel to dobre skryť, no zlomilo mu to srdce."

Britovi dávali lekári 98% šancu, že po operácii bude môct viesť normálny život. Pandémia koronavírusu všetko zmenila. "Časť mňa chce veriť, že pre otca to bol najlepší čas," povedala nešťastná dcéra.

Vo februári stihol osláviť 60.narodeniny s Tayler, ďalšími dvomi dcérami Elishou (31), Hayleigh (40) a synom menom PJ (27). "Vždy pri nás stáô a pomáhal ľuďom," povedala o otcovi.