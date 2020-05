Premiér Matovič prehovoril o otváraní hraníc: Robíme maximum, čo môžeme

Ambíciou je, aby sa štátne hranice mohli otvoriť čím skôr. Musí to byť však v súlade so zdravým rozumom a s medicínskou stránkou veci.

Po štvrtkovom rokovaní vlády to poznamenal premiér Igor Matovič (OĽaNO). "Nesmieme otvárať hranice voči krajinám, kde je nejako výrazne viacej chorých ľudí na COVID-19, lebo by sa to znova prelialo k nám a mali by sme tu doma vlastný problém. Robíme maximum, čo môžeme," povedal premiér. Doplnil, že "nechceme mať zatvorené hranice voči nejakej krajine, ak tam nebude reálny dôvod". V momente, keď dôvody pominú, je za to, aby sa hranice otvorili čím skôr.

Matovič poznamenal, že rúška na voľnom priestranstve možno čoskoro nebudú povinné. Závisieť to však bude od počtu nových prípadov nakazenia novým koronavírusom. Naďalej však vyzýva ľudí, aby boli zodpovední.

Premiér poznamenal, že nevie, či by sa čoskoro mohli otvoriť obchodné centrá. Podľa neho sa uvidí, ako rozhodne konzílium odborníkov.