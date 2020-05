Oktagon sa vracia so zvučnými menami: Hrajte o kódy na sledovanie zápasov zdarma

Zápasy organizácie miešaných bojových umení Oktagon v rámci projektu Underground odštartujú v sobotu 16. mája.

Oktagon Underground je na programe v štyroch hmotnostných kategóriách mužov (70, 80, 90, 100 kg) a jednej váhe žien (61 kg). Pyramídy budú rozdelené na slovenskú a českú skupinu, ich víťazi sa stretnú v medzištátnom finále. Súboje budú exhibičné, nezapočítajú sa do oficiálnych bilancií.

"Pokiaľ je od 11. mája povolené organizovať športové akcie, my rozbehneme UNDERGROUND 16. mája, vďaka čomu sa dá do pohybu odvetvie, do ktorého v priebehu siedmich týždňov nasypeme 5 až 7 miliónov českých korún. Budeme sa snažiť maximálne dbať na bezpečnosť a zdravie všetkých, čo je, samozrejme, najdôležitejšie. Rovnako dôležité je, aby všetci títo ľudia mali nejakú prácu a mohli aspoň nejakým spôsobom ďalej pokračovať vo svojich životoch. V neposlednom rade nás teší, že desaťtisícom ľudí zlepšíme náladu," vyhlásil promotér a spolumajiteľ najväčšej organizácie MMA v Česku a na Slovensku Ondřej Novotný v tlačovej správe.

Všetky turnaje projektu Underground bude možné sledovať každú sobotu od 20.00 h prostredníctvom platených pay-per-view (PPV) on-line prenosov na doméne oktagon.tv.

Muži do 100 kg

Česko: Jan Gottvald, Tomáš Hron, Daniel Škvor, Melvin Mané.

Slovensko: Pavol Langer, Gabriel Torok, Simon Michálek, Jakub Bartoš.

Muži do 90 kg:

Česko: Vasil Ducár, Ondřej Raška, Jakub Klauda, Daniel Vítovec, Zdeňek Polívka, Matěj Peňáz, Pavel Salčák, Matěj Hrkal.

Slovensko: Matys Viszlay, Jozef Wittner, Jakub Benko, Vlasto Čepo, Pirát Krištofič, Erik Tlkanec, Lukáš Eliáš, Michal Baláž.

Muži do 80 kg:

Česko: Jakub Bahník, Matěj Kozubovský, Matouš Kohout, Jan Janka, Michal Ryba, Leoš Brichta, Pavel Šach, Pavel Hvězda.

Slovensko: Ronald Paradeiser, Marek Bartl, Samuel Liška, Denis Farkaš, Samuel Daňko, Juraj Tutura, Milan Kratochvíla, Kamil Cibinski.

Muži do 70 kg:

Česko: Jakub Dyk, Michael Krčmář, Tomáš Linh Le Sy, Tadeáš Růžička, Ladislav Krištůfek, Jan Pajtaš, Luboš Lesák, Lukáš Chotěnovský.

Slovensko: Michal Zátorský , Tomáš Drábik , Marco Novák , Marek Kvasnica , Denis Tripšanský, Leonard Spišský , Krisztián Simon , Nikolas Krivák.

Ženy do 61 kg:

Česko: Lucie Pudilová, Magdaléna Šormová, Tereza Bledá, Tereza Dvořáková.

Slovensko: Lucia Krajčovič, Lucia Szabová, Alena Gondášová, Paula Marčišová.

Súťaž

Chcete sledovať sobotňajšie zápolenia na platených pay-per-iew (PPV) zdarma? Stačí, ak správne odpoviete na súťažnú otázku a 5 z vás získa od nás kód na sledovanie zápasov zdarma. Na súťažnú otázku odpovedajte do piatka 15. mája 2020.