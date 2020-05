Slováci počas karantény zmenili správanie: Pečú doma chlieb či viac sa modlia

Slováci v dôsledku mimoriadnej situácie viac komunikujú cez videohovory, chodia častejšie do prírody a premýšľajú, čo je v živote dôležité.

Uvedeným aktivitám sa venujú dve pätiny populácie. Vyplýva to z prieskumu Go4insight, ktorý sa konal od 10. do 27.apríla metódou online dopytovania. Zúčastnilo sa na ňom 750 respondentov od 18 do 60 rokov. Z pohľadu, ktoré aktivity boli pre najväčšiu časť opýtaných úplne nové, zvíťazilo domáce šitie rúšok (22 percent), práca z domu (15 percent) a a komunikácia cez videohovory online (11 percent).

Za „top“ aktivitu, teda takú, ktorej sa venuje viac ako v minulosti alebo ju považuje za novú, uviedla najväčšia časť respondentov (43 percent) komunikáciu cez videohovory online. Pre desatinu obyvateľov ide o úplne novú činnosť, tretina uvádza intenzívnejšie využívanie videohovorov. Rozšírila sa najmä medzi mladými ľuďmi do 25 rokov. Jej intenzívnejšie využívanie totiž uviedli tri pätiny respondentov tejto vekovej kategórie.

Takmer polovica (40 percent) opýtaných sa venuje oproti minulosti viac rozmýšľaniu nad tým, čo je v živote dôležité. Viac nad touto oblasťou rozmýšľajú ženy ako muži a mladí ľudia do 25 rokov. V dôsledku krízy šíriaceho sa koronavírusu 18 percent Slovákov deklarovalo, že sa viac modlí. Podľa prieskumu sa viac modlia tí, ktorí aj viac rozmýšľajú nad tým, čo je v živote dôležité. Skupinu top troch aktivít, ktorým sa ľudia venujú viac v dôsledku koronakrízy, uzatvára chodenie na prechádzky do prírody (40 percent). Relatívne viac chodia na prechádzky obyvatelia malých sídel do tisíc obyvateľov.

Práca z domu je pre 15 percent opýtaných novou skúsenosťou, ďalšia pätina ju využíva v tomto čase intenzívnejšie ako v minulosti. Homeoffice sa však týka prevažne len tých, čo majú „kancelársku prácu“, využívajú ho teda výrazne viac vysokoškolsky vzdelaní ľudia, z väčších sídel a s vyšším osobným príjmom.

Približne tretia obyvateľov na Slovensku sa podľa prieskumu doma viac venuje cvičeniu, nakupovaniu online a šitiu rúšok. V dôsledku koronakrízy sa časť ľudí na Slovensku venuje intenzívnejšie aj voľnočasovým aktivitám ako je čítanie kníh (28 percent) alebo pozeraniu filmov cez streamingové služby (27 percent). Najnä rodičia s deťmi v domácnosti, ktoré v tomto čase nechodia do školy, venujú viac energie a času netradičným hrám a aktivitám s nimi (27 percent) a pomoci deťom s učením (24 percent).

Populárnym sa v súčasnosti stalo aj domáce pečenie chleba, ktorému sa podľa prieskumu intenzívnejšie venuje 25 percent ľudí. Pre takmer desatinu je to úplne nová aktivita, ktorej sa doteraz vôbec nevenovali. Popri iných online možnostiach, približne pätina populácie sa zúčastňuje viac ako v minulosti online kurzov napríklad z dôvodu vzdelávania alebo cvičenia.