Taxislužba Bolt musí riešiť chaos v uliciach: Ľudia zakopávajú o rozhádzané kolobežky

Zelené elektrické kolobežky, ktoré spustila firma Bolt v hlavnom meste koncom apríla, zožali úspech.

Každý deň sa na nich vozia ľudia do práce, alebo si vychutnávajú voľný čas. Napriek tomu, že ide o efektívnu možnosť, ako sa presunúť z jedného miesta na druhé, má to háčik. Nedisciplinovaní jazdci kolobežky pohadzujú na každom rohu, čo sa prestáva páčiť chodcom aj šoférom. Nový Čas zisťoval, ako chce spoločnosť a mesto zakročiť proti tomuto chaosu.

Stále obľúbenejší spôsob prepravy sa zmenil na totálny zmätok. Po zdieľaných bicykloch, ktoré majú úspech, sa do ulíc dostali aj elektrické kolobežky od taxislužby Bolt. Používatelia si ich môžu aktivovať prostredníctvom aplikácie. Keďže sa na nich dajú navoliť rôzne úrovne jazdy, využívajú ich aj začiatočníci.

Povaľujú sa po meste

Už po pár týždňoch od spustenia však spôsobujú zelené kolobežky viac problémov ako úžitku. Väčšina z nich je chaoticky rozmiestnená po celom meste, čo neušlo pozornému oku okoloidúcich. „Sú rozhádzané všade na križovatkách aj v strede chodníkov,“ napísal prostredníctvom sociálnej siete nahnevaný Anton.

Situácia je už podľa neho neúnosná a kompetentní by mali zakročiť. „Už párkrát som videl, ako matka s kočíkom nemohla prejsť, pretože tri kolobežky boli umiestnené v strede chodníka a jedna hodená na zemi,“ doplnil Bratislavčan.

Taxislužba mlčí

Podľa slov hovorkyne magistrátu Kataríny Jánošíkovej je zodpovednosť za správanie užívateľov služby v rukách firmy Bolt, ktorá je prevádzkovateľom. „Zástupcovia mesta aktívne komunikujú s touto spoločnosťou a žiadajú ju o nápravu,“ priznala Jánošíková. Keďže ide o novú službu, hlavným cieľom magistrátu bolo nastoliť pravidlá používania elektrických kolobežiek v rámci peších zón, kde by parkovať nemali.

V rámci bezpečnosti by tam mali jazdiť zníženou rýchlosťou. „Naše odporúčania budú reflektovať správanie užívateľov a následne budú zapracované do všeobecne záväzného nariadenia, ktoré hlavné mesto pripravuje,“ prisľúbila hovorkyňa. Nový Čas oslovil v súvislosti s problematickým umiestňovaním kolobežiek taxislužbu Bolt, ale do uzávierky na naše otázky neodpovedali.

Koľko to stojí

Odomknutie kolobežky: 0,50 €

Každá minúta: 0,15 €

Cena za celý deň: 15 €

(Pokiaľ bude kolobežka uložená mimo vyznačenej oblasti, daná osoba dostane pokutu vo výške 30 €)