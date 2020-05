Slovensko sužuje extrémne sucho, odborníci bijú na poplach: Vodu máme tak na týždeň!

Situácia s nedostatkom zrážok je na Slovensku kritická. Meteorológovia varujú, že ak nezačne čoskoro pršať, hrozí nám sucho porovnateľné s najhoršími rokmi.

Zatiaľ to na výraznejšie zrážky nevyzerá. Pestovatelia ovocia musia zavlažovať. Podľa poľnohospodárov je ohrozená úroda a na pastvinách nie je dostatok trávy pre dobytok. V tejto situácii stúpa význam zavlažovania a to zvyšuje pestovateľom náklady.

To, že na Slovensku prší tento rok nejako menej ako zvyčajne, potvrdzujú aj dáta meteorológov. „Predpovede o náraste problémov so suchom sa potvrdili,“ upozornil Martin Benko, generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu. Za nedostatkom vlahy je nielen to, že slabo prší v posledných týždňoch, ale môže za to aj teplá a suchá zima. „Stav, ktorý existuje, má niekoľko príčin, sucho sa kumuluje od jedného roka k druhému,“ uviedol Pavel Paško, klimatológ SHMÚ. Naše toky, ale aj spodná voda sú závislé od dažďov. „Slovensko je závislé od zrážok, tak sa tvorí celá vodnosť a zásoby vôd,“ uviedla Jana Poórová, riaditeľka úseku Hydrologickej služby SHMÚ.

Ako dodala, nedostatok zrážok vyvrcholil v apríli a stav je skutočne kritický. Podľa odborníkov bola vlani situácia podobná, ale pomohli májové zrážky. „Toto sucho je výnimočné, že je zasiahnutá celá republika,“ uviedla Poórová. To, ako to nakoniec tento rok dopadne, rozhodnú nasledujúce mesiace. Hydrologička pripomenula veľmi suché roky – rok 2012, ale aj 1993, keď dokonca vyschlo koryto rieky Bodla.

Podľa predpovedí sa nejakých masívnejších dažďov do konca tohto mesiaca nedočkáme. Najhoršia situácia je na juhozápade krajiny a Záhorí. Meteorológovia upozorňujú, že aj v súvislosti s problémami s dostatkom pitnej vody vo svete by sme mali prehodnotiť naše postoje k nej a viac ňou šetriť. „Považujem za problém, keď sa vodou na pitie napĺňajú bazény,“ upozorňuje klimatológ.