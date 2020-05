Ústavný sudca Mamojka skončil: Odchod kvôli týmto správam s Kočnerom

Sudca Ústavného súdu Mojmír Mamojka (69) sa vzdal funkcie.

Problematické boli jeho kontakty s podnikateľom Mariánom Kočnerom (56), ktorý je neprávoplatne odsúdený za falšovanie zmeniek a zároveň je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Mamojka stále odmieta, že by sa s Kočnerom stretával.

Ako dôvody svojho odstúpenia Mamojka uviedol zdravotné dôvody aj sebareflexiu. „Predovšetkým je to blížiaca sa sedemdesiatka, bodaj by som sa jej dožil, mal by som mať v júli. Potom s tým súvisia aj zdravotné problémy,“ povedal pre Nový Čas Mamojka s tým, že na jeho rozhodnutie mala vplyv aj komunikácia z Kočnerovej Threemy.

Minulý týždeň sa objavili nové správy, ktoré ukazujú, že Kočner sa s Mamojkom chcel stretnúť len pár dní pred jeho zadržaním v júni 2018. „Prišiel by som cca 10.00, 11.15 by sme odišli za pánom Mamojkom k Sencu, tam ma počkáš cca 15 min. a ideme späť. Nemôžem ísť k sudcovi Ústavného súdu svojím autom a aj tel. nechám v mojom aute,“ písal vtedy Kočner v Threeme svojej milenke Miriam Hatinovej.

Ešte minulý týždeň Novému Času Mamojka povedal, že nikto nemôže zodpovedať za komunikáciu tretích osôb. „Vôbec neviem, o čo v danej komunikácii malo ísť, neuskutočnilo sa žiadne stretnutie, ktoré zrejme naznačujete.“