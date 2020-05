Nový zákon pomôže usporiadateľom festivalov a kultúrnych akcií: Platnosť vstupeniek sa predĺži

Poslanci NR SR dnes schválili zákon z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorý pomôže umelcom a organizátorom kultúrnych podujatí.

Rovnako umožní rádiám a televíziám viac propagovať kultúru.

"Tento zákon je jasným dôkazom toho, že legislatíva sa dá robiť v úzkej spolupráci s tými, ktorým má pomôcť," vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová s tým, že legislatívne opatrenia vznikali na základe potrieb identifikovaných samotnou kultúrnou obcou. "Zdobrovoľnenie dvojpercentného príspevku do umeleckých fondov, zjednodušenie situácie pre organizátorov kultúrnych podujatí, ako aj umožnenie bezproblémovej prezentácie kultúry vo vysielaní určite pomôže kultúre prekonať tieto náročné časy," doplnila ministerka kultúry.

Umelcom sa podľa schváleného zákona nebudú z honorárov vyplatených do 31.12. 2020 zrážať 2 % do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení). Časť svojich honorárov však budú môcť do fondov dobrovoľne odvádzať naďalej.

Zákon pomôže aj usporiadateľom festivalov a iných kultúrnych podujatí, aby im zrušenie naplánovaných kultúrnych akcií z dôvodu pandémie nespôsobilo neprimerané ekonomické problémy. Napríklad, môže byť predĺžená platnosť kúpených vstupeniek na podujatia až do 31. decembra 2021. Ak nebude záujemca súhlasiť s náhradným termínom podujatia, resp. bude žiadať vrátenie vstupného za už kúpenú vstupenku, organizátor má podľa schváleného zákona lehotu na vrátenie peňazí do 13 mesiacov od pôvodného termínu podujatia.

Nové legislatívne úpravy tiež umožnia všetkým televíziám a rádiám bezproblémovo prezentovať kultúrne dedičstvo a prístupu k nemu. Viaceré kultúrne aktivity sa môžu vo vysielaní propagovať ako oznam vo verejnom záujme, pričom to nebude považované za reklamu. Toto opatrenie výrazne pomôže podpore slovenskej kultúry formou jej propagácie.

Podľa schváleného zákona sa o frekvencie súkromných vysielateľov bude môcť RTVS uchádzať len vtedy, ak o ne nebude dlhodobo záujem, a vždy len za rovnakých podmienok, aké majú ostatní uchádzači. Zákon takisto znižuje byrokratickú záťaž pre žiadateľov o dotáciu z podporných fondov (Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín).