RegioJet obnovuje autobusové spojenia z Prahy do Viedne či Londýna: Ako to bude so Slovenskom?

Spoločnosť RegioJet počíta s postupným obnovením aj medzinárodných autobusových a vlakových liniek.

V stredu vypravila autobus z Prahy do Drážďan a Berlína, ďalšie autobusy pôjdu ešte v tomto týždni do Londýna, Amsterdamu a Frankfurtu nad Mohanom. "Od nasledujúceho týždňa obnovíme tiež spojenie z Prahy a Brna do Viedne. Začiatok prevádzky autobusového spoja Brno - Viedeň a späť s priamym prestupom v Brne na vlak Praha - Brno bude od 18. mája," uviedol v stredu pre agentúru SITA hovorca RegioJet-u Aleš Ondrůj.

Pre obnovené linky platia rôzne obmedzenia v súvislosti s opatreniami pre pandémiu koronavírusu a vstupom do jednotlivých krajín. Nábeh spojov bude podľa dopravcu postupný, jeho cieľom je však čo najskôr otvoriť aj vlakové spojenia. "Sledujeme, ako sa vyvíja situácia na Slovensku. Akonáhle odstráni zákaz cezhraničnej prepravy a zmení režim tzv. štátnej karantény, sme pripravení spojenia ihneď obnoviť. Slovenský zákaz cezhraničnej prepravy a režim tzv. štátnej karantény sú dnes jedinou prekážkou pre obnovenie cezhraničnej prepravy z a na Slovensko," upozornil hovorca spoločnosti.

RegioJet eviduje výrazný nárast záujmu o cestovanie. Na Slovensku obnovil od 10. mája prevádzku vlakov na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno vo verejnom záujme podľa štandardného cestovného poriadku 2019/2020. Aktuálne prevádzkuje v Česku zhruba 60 % vlakových spojov a v špičkách bude pridávať od tohto týždňa ďalšie spoje. "Rozšírime tak spojenia vo štvrtok, v piatok a v nedeľu ako z Prahy na Ostravsko, tak medzi Prahou a Brnom. V popoludňajšej špičke by mal byť už v prevádzke takmer plný rozsah spojení," priblížil Ondrůj.

Dopravca podobne posilnil tiež autobusové spoje na kľúčových linkách. "Napríklad, minulý víkend sme na niektoré vlakové spoje z Ostravska do Prahy nasadili až jedenásť vozňové súpravy, z Brna osemvozňové súpravy a ich kapacita bola aj tak vypredaná," podotkol hovorca. Spoločnosť zaznamenáva silný nárast záujmu o cestovanie počas blížiaceho sa leta a prázdnin. "Aktuálne máme v predpredaji vnútroštátne spoje v rámci ČR až do 5. septembra. Na leto si už teraz rezervujú lístky jednotlivci i skupiny. Znovu sa na výlety vracajú skupiny," dodal pre agentúru SITA hovorca spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj.